Рулетики из омлета с охотничьими колбасками. Пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас рулетики из омлета с охотничьими колбасками. Для этого блюда нам понадобятся охотничьи колбаски, куриные яйца, болгарский перец, мука, молоко, твердый сыр и зелень.

Приступаем к приготовлению. Берем охотничьи колбаски и нарезаем мелко. В принципе может подойти любая мясная гастрономия, это может быть ветчина, колбаса либо какая-то отварная курица – на ваше усмотрение. Также понадобится болгарский перец. Средним кубиком нарезаем перец. Также нам понадобится зеленый лук. Немного зелени, петрушки, укропа. Все это мелко нарезаем.

Приступаем к приготовлению омлета. Существует огромное количество рецептов омлета. Мы приготовим сегодня блинчики тоненькие омлетные, будем в них закручивать начинку. Нам понадобится три куриных яйца. Молоко, соль, молотый перец, столовая ложка муки. Все перемешиваем. Осталось только выпечь наши омлетные блинчики. Разогреваем хорошенько сковороду, смазываем ее растительным маслом.

На разогретую сковородку выливаем омлет буквально по 50 граммов, толщина каждого блинчика должна быть приблизительно 1-2 миллиметра. Выпекаются они очень быстро и получаются очень нежные. Омлетные блинчики готовы.