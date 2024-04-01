Блинчики с черникой и мёдом. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим по-настоящему вкусный и полезный завтрак. Это блины с черникой и медом. Для этого блюда нам понадобится мука, сахар, йогурт питьевой, мед, сливки, черника, сливочное масло, разрыхлитель.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим по-настоящему вкусный и полезный завтрак. Это блины с черникой и медом. Для этого блюда нам понадобится мука, сахар, йогурт питьевой, мед, сливки, черника, сливочное масло, разрыхлитель.
Приступаем к приготовлению. Понадобится 240 граммов муки, столовая ложка сахара, сливочное масло мягкое. Также понадобится разрыхлитель, одна чайная ложка. Добавляем йогурт. И йогурт я использую питьевой без добавок. Замешиваем тесто достаточно густое. В блины я добавляю вместо кефира йогурт для того, чтобы они были более нежные. Сначала замешиваем очень густое тесто, чтобы разбить все комочки. И еще добавляю немного йогурта. Чтобы блины были более румяными, добавляем немного растительного масла. Тесто готово. Нужно дать ему постоять в теплом месте 10 минут.
Приступаем к жарке. Разогреваем сковородку и смазываем растительным маслом. Лучше всего использовать сковородку небольшую с антипригарным покрытием, по размеру блина будем наливать на всю сковородку. Сверху укладываем чернику. Блины обжариваем по две минуты с каждой стороны. Вместо черники можно использовать любую другую ягоду. Также можно использовать шоколад либо сухофрукты. Черника содержит много лютеина, который полезен для зрения, а также много витамина С.
Блины готовы, осталось только их украсить. Для этого нам понадобятся сливки для взбивания, две чайный ложки сахара, взбиваем их. Сливки взбивали приблизительно минуту, а на декор используем оставшуюся чернику. Поливаем это все обильно медом, если нет меда, можно использовать кленовый сироп. И так как сегодня 1 апреля, украсим веселой рожицей блины. Такое блюдо станет отличным началом для вашего дня. Простой рецепт, отличное сочетание вкусов, быстрота в приготовлении, блины точно понравятся вашим родным и близким.
*На правах рекламы.