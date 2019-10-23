Прямой эфир

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт

23 октября 2019 08:51
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Ингредиенты: бурый рис, помидоры черри, баклажан, сливочное и оливковое масло, репчатый лук, петрушка, соль, перец, зира, сахарная пудра.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-1

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-3

Предварительно замачиваем и отвариваем рис в кипящей воде.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-6

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-8

Очищаем и нарезаем крупными кубиками баклажан.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-11

Выкладываем баклажан на противень с пергаментной бумагой.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-14

Перчим и солим. Добавляем 3 ч. л. оливкового масла.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-17

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-19

Запекаем в духовке 10-15 минут.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-22

Одну среднюю луковицу очищаем, нарезаем мелко и обжариваем на смеси оливкового и сливочного масла.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-25

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-27

2 зубчика чеснока очищаем, мелко нарезаем и добавляем к обжаренному луку.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-30

Нарезаем 100-150 гр. помидоров черри.

Обжариваем помидоры вместе с луком и чесноком около 3 минут.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-33

В конце жарки добавляем щепотку зиры.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-36

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-38

Посыпаем помидоры сахарной пудрой (0,5 ч. л.).

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-41

Нарезаем 20 гр. петрушки и отправляем ее к помидорам.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-44

На сковороду с помидорами и луком отправляем готовые баклажан и рис, все перемешиваем. Готовим еще 1 минуту.

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-47

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-49

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-52

Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт-54

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