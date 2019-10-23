Рис с помидорами и запечёнными баклажанами. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: бурый рис, помидоры черри, баклажан, сливочное и оливковое масло, репчатый лук, петрушка, соль, перец, зира, сахарная пудра.

Предварительно замачиваем и отвариваем рис в кипящей воде.

Очищаем и нарезаем крупными кубиками баклажан.

Выкладываем баклажан на противень с пергаментной бумагой.

Перчим и солим. Добавляем 3 ч. л. оливкового масла.

Запекаем в духовке 10-15 минут.

Одну среднюю луковицу очищаем, нарезаем мелко и обжариваем на смеси оливкового и сливочного масла.

2 зубчика чеснока очищаем, мелко нарезаем и добавляем к обжаренному луку.

Нарезаем 100-150 гр. помидоров черри. Обжариваем помидоры вместе с луком и чесноком около 3 минут.

В конце жарки добавляем щепотку зиры.

Посыпаем помидоры сахарной пудрой (0,5 ч. л.).

Нарезаем 20 гр. петрушки и отправляем ее к помидорам.

На сковороду с помидорами и луком отправляем готовые баклажан и рис, все перемешиваем. Готовим еще 1 минуту.

Блюдо готово. Приятного аппетита!