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Полезный и питательный завтрак. Готовим гуакамоле с чипсами из лаваша

03 августа 2023 08:09
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Лена Климук, кулинар:
И сегодня мы с вами приготовим гуакамоле с чипсами из лаваша. Нам понадобится авокадо, томат, немного кинзы, сок лимона, черный перец, соль, семечки и лаваш. Первым делом очистим авокадо от кожуры. Освободим мякоть из кожуры. А теперь достаем все ложкой. Добавим сюда сок лимона, немного соли, немного черного перца. Разминаем все вилкой, мелким кубиком нарежем томат. Тут же мелко порубим кинзу.

Полезный и питательный завтрак. Готовим гуакамоле с чипсами из лаваша-1

Кинзу и томаты отправляем в авокадо. Пока мы доведем гуакамоле до вкуса, я хочу немного прогреть лаваш на горячей сковородке. Нам осталось добавить немного семечек подсолнечника. С одной стороны лаваш уже прогрелся, перевернем, заправим все оливковым маслом. Немного все перемешаем и будем сервировать.

Полезный и питательный завтрак. Готовим гуакамоле с чипсами из лаваша-4

Начать свой день лучше всего со стакана кристальной чистой воды. Я предпочитаю минеральные артезианские воды «Стародорожская» и «Дворцовая», особенный природный продукт. Сила предков в каждой капли.

Полезный и питательный завтрак. Готовим гуакамоле с чипсами из лаваша-7

Выкладываем гуакамоле на сервировочную тарелку. А рядом выкладываем теплые чипсы из лаваша. Простой рецепт очень питательного и полезного завтрака для вашей красоты.

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