Почти как ленивая пицца. Отличный рецепт французского матафана

Михаил Анищенко, шеф-повар:
У меня есть отличный рецепт французского матафана. Приготовим его с беконом и томатным соусом. Для этого блюда нам понадобится молоко, мука, сливочное масло, яйца, бекон, сыр, зеленый лук и томатный соус.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
У меня есть отличный рецепт французского матафана. Приготовим его с беконом и томатным соусом. Для этого блюда нам понадобится молоко, мука, сливочное масло, яйца, бекон, сыр, зеленый лук и томатный соус.
Начинаем с бекона. Нарезаем бекон крупными кусочками. Матафан – это быстрый пирог-запеканка. Рецепт этот довольно старинный, но во Франции он популярен и в наше время. Когда французы хотят заморить червячка, они готовят матафан. Матафан так и переводится – заморить червячка. На крупной терке натираем сыр. Вообще настоящий матафан готовится с сыром грюйер, но можно использовать любой твердый сыр. Нам понадобится еще зеленый лук. Нарезаем его достаточно мелко.
Сейчас приступаем к приготовлению теста. Понадобится мука – 6 столовых ложек. Яйца – 3 штуки. Соль. Растираем яйца с мукой и добавляем молоко. Делаем густое тесто. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. На данное количество муки мы добавляем 200 мл молока. Наше тесто готово, мы сейчас приступим к жарке.
Приступаем к обжарке бекона. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем. В разогретый сотейник добавляем масло и вливаем наше тесто. Жарим на медленном огне приблизительно 4-5 минут с закрытой крышкой. Бекон обжариваем для того, чтобы удалить лишний жир. Вот сколько у нас вытопилось жира с нашей грудинки.
Для приготовления нашего блюда мы будем использовать томатный соус «Каснодарский». От новой на рынке торговой марки «ВкуSноВ». Он сделан из высококачественного сырья с добавлением натуральных ингредиентов. Без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкуса. Томатный соус используется для приготовления лазаний, для приготовления паст, мясных и рыбных блюд. Берем томатный соус и промазываем обильно соусом. Берем сыр, тоже распределяем равномерное. Бекон. Это блюдо очень похоже на ленивую пиццу. И сверху обильно посыпаем зеленым луком. Кусочек сливочного масла. Немного молотого перца и закрываем крышкой. Я оставляем готовиться 3-4 минуты. Вот так быстро и просто у нас получилось приготовить вкусный завтрак.
*На правах рекламы.