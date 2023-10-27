Почти как ленивая пицца. Отличный рецепт французского матафана

Михаил Анищенко, шеф-повар:

У меня есть отличный рецепт французского матафана. Приготовим его с беконом и томатным соусом. Для этого блюда нам понадобится молоко, мука, сливочное масло, яйца, бекон, сыр, зеленый лук и томатный соус.

Начинаем с бекона. Нарезаем бекон крупными кусочками. Матафан – это быстрый пирог-запеканка. Рецепт этот довольно старинный, но во Франции он популярен и в наше время. Когда французы хотят заморить червячка, они готовят матафан. Матафан так и переводится – заморить червячка. На крупной терке натираем сыр. Вообще настоящий матафан готовится с сыром грюйер, но можно использовать любой твердый сыр. Нам понадобится еще зеленый лук. Нарезаем его достаточно мелко.

Сейчас приступаем к приготовлению теста. Понадобится мука – 6 столовых ложек. Яйца – 3 штуки. Соль. Растираем яйца с мукой и добавляем молоко. Делаем густое тесто. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. На данное количество муки мы добавляем 200 мл молока. Наше тесто готово, мы сейчас приступим к жарке.

Приступаем к обжарке бекона. На сковороду наливаем растительное масло, разогреваем. В разогретый сотейник добавляем масло и вливаем наше тесто. Жарим на медленном огне приблизительно 4-5 минут с закрытой крышкой. Бекон обжариваем для того, чтобы удалить лишний жир. Вот сколько у нас вытопилось жира с нашей грудинки.