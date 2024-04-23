Блинчики в мексиканском стиле. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас блинчики в мексиканском стиле. Для этого люди нам понадобится: кукуруза, яйца, мука, кукурузный крахмал, оливковое масло, помидоры, авокадо, лимон, перец чили, сладкий перец, чеснок и майонез.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится пшеничная мука – 6 столовых ложек, также кукурузный крахмал – 1,5 столовые ложки, 2 куриных яйца, немного соли, немного растительного масла, вода. Замешиваем сначала густое тесто. Продолжаем перемешивать до однородного состояния, добавляем туда также 3 столовые ложки кукурузы. Используем кукурузу консервированную, также можно использовать кукурузу свежую. Также понадобится перец. Перец нарезаем мелким кубиком. Для предания более яркого цвета нашему блюду можно использовать перец разных цветов. Также понадобится немного укропа и петрушки. В зелени используем только листики, мелко нарезаем, добавляем в тесто. Тесто готово.

Для приготовления гуакамоле понадобится один зубчик чеснока, его мелко нарезаем. Также немного берем острого перца чили. Добавляем его к зелени с чесноком. Также понадобится авокадо. Разрезаем его пополам, удаляем косточку, извлекаем мякоть при помощи ложки. Для гуакамоле лучше всего использовать очень спелое авокадо. Сок четвертинки лимона, чтобы авокадо не темнело. Соль, оливковое масло. При помощи вилки все измельчаем. Также понадобится еще 4 помидорки черри. Помидор добавляем к авокадо и остальным овощам. Тщательно перемешиваем и отставляем в сторонку. Все ингредиенты готовы, осталось обжарить блинчики.

Разогреваем сковородку и смазываем растительным маслом. Делаем блинчики тоненькие и обжариваем их с двух сторон. Блинчики готовы, осталось добавить майонез. Сегодня я буду использовать майонез «Провансаль с лимонным соком» торговой марки «Золотая капля». Это вариация классического майонеза, в котором используется лимонный сок для предания особого вкуса и аромата. Вкус нежный, с приятной кислинкой, густой и натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет насыщенный вкус, множество питательных веществ и универсален в использовании. Майонез можно использовать в качестве приправы для овощных и мясных блюд, фруктовых салатов, первых и вторых блюд.