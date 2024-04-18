Омлет с чоризо. Рецепт простого блюда с нотками испанской кухни

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас омлет с чоризо. Для этого блюда нам понадобится: куриные яйца, чоризо, твердый сыр, молоко, помидор черри, сливочное масло, хлеб, зелень.

Приступаем к приготовлению. Берем помидор черри и разрезаем их на три части. Также понадобится зелень – укроп и петрушка. В зелени используем только листочки. Мелко нарезаем зелень. Еще понадобится твердый сыр, натираем его на мелкой терке к помидорам и зелени. Приготовим сам омлет. Для этого блюда нам понадобится 3 куриных яйца, 30 граммов молока, молотый перец, соль.

Омлет готов, начинка готова, осталась только все обжарить. Хорошенько разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Добавляем немного сливочного масла и выливаем омлет. Сверху укладываем сыр, томаты и зелень. Равномерно распределяем их по всему омлету. Сверху укладываем тонко нарезанную колбаску чоризо. Она популярна в таких странах, как Италия, Испания, Мексика. Готовится из свинины с большим добавлением паприки. Закрываем омлет крышкой и готовим его на среднем огне 4 минуты.

Пока готовится омлет, обжарим хлеб. Нам понадобится сливочное масло. На разогретую сковородку укладываем его. Слегка подсаливаем масло и укладываем хлеб. Обжариваем до золотистой корочки. Омлет готов, осталось блюдо подать. Вот такой желтенький ароматный у нас получается омлет.