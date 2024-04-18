Прямой эфир

Омлет с чоризо. Рецепт простого блюда с нотками испанской кухни

18 апреля 2024 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас омлет с чоризо. Для этого блюда нам понадобится: куриные яйца, чоризо, твердый сыр, молоко, помидор черри, сливочное масло, хлеб, зелень.

Омлет с чоризо. Рецепт простого блюда с нотками испанской кухни-1

Приступаем к приготовлению. Берем помидор черри и разрезаем их на три части. Также понадобится зелень – укроп и петрушка. В зелени используем только листочки. Мелко нарезаем зелень. Еще понадобится твердый сыр, натираем его на мелкой терке к помидорам и зелени. Приготовим сам омлет. Для этого блюда нам понадобится 3 куриных яйца, 30 граммов молока, молотый перец, соль.

Омлет с чоризо. Рецепт простого блюда с нотками испанской кухни-4

Омлет готов, начинка готова, осталась только все обжарить. Хорошенько разогреваем сковородку и смазываем ее растительным маслом. Добавляем немного сливочного масла и выливаем омлет. Сверху укладываем сыр, томаты и зелень. Равномерно распределяем их по всему омлету. Сверху укладываем тонко нарезанную колбаску чоризо. Она популярна в таких странах, как Италия, Испания, Мексика. Готовится из свинины с большим добавлением паприки. Закрываем омлет крышкой и готовим его на среднем огне 4 минуты.

Омлет с чоризо. Рецепт простого блюда с нотками испанской кухни-7

Пока готовится омлет, обжарим хлеб. Нам понадобится сливочное масло. На разогретую сковородку укладываем его. Слегка подсаливаем масло и укладываем хлеб. Обжариваем до золотистой корочки. Омлет готов, осталось блюдо подать. Вот такой желтенький ароматный у нас получается омлет.

Омлет с чоризо. Рецепт простого блюда с нотками испанской кухни-10

Разделяем омлет на части и выкладываем сверху на обжаренный хлеб. Сверху украшаем зеленью. Почему многие выбирают на завтраком омлет? Потому что его легко приготовить, он сытный и полезный. Однако омлет может надоесть, если вы готовите всегда его одинаково. Наш сегодняшний вариант – это простое блюдо с нотками испанской кухни.

*На правах рекламы.

# Реклама # Рецепты # Михаил Анищенко

Другие новости рубрики

Все новости
Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак
17 апреля 2024 11:42

Штрудель с творогом и зеленью. Готовим изысканный завтрак

Рулетики из омлета с охотничьими колбасками. Пошаговый рецепт
16 апреля 2024 12:02

Рулетики из омлета с охотничьими колбасками. Пошаговый рецепт

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак
15 апреля 2024 14:23

Томатная овсянка с яйцом пашот. Готовим быстрый завтрак

Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт
12 апреля 2024 12:01

Как приготовить морковную запеканку? Показываем простой рецепт

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт
11 апреля 2024 12:10

Тост с запечённым камамбером. Пошаговый рецепт

Сырники с кукурузной мукой. Шеф-повар показал простой рецепт
10 апреля 2024 09:05

Сырники с кукурузной мукой. Шеф-повар показал простой рецепт

Идея небанального завтрака. Готовим пшённую кашу с баклажаном
09 апреля 2024 09:40

Идея небанального завтрака. Готовим пшённую кашу с баклажаном

Сморреброд с редисом. Пошаговый рецепт необычного бутерброда
08 апреля 2024 11:28

Сморреброд с редисом. Пошаговый рецепт необычного бутерброда

Сэндвич с яблоком и свининой. Идея для вкусного и питательного завтрака
04 апреля 2024 11:05

Сэндвич с яблоком и свининой. Идея для вкусного и питательного завтрака

Готовим завиванец с лимоном. Пошаговый рецепт
03 апреля 2024 11:13

Готовим завиванец с лимоном. Пошаговый рецепт

Блинчики с пикантным соусом из авокадо. Простой рецепт завтрака
02 апреля 2024 11:40

Блинчики с пикантным соусом из авокадо. Простой рецепт завтрака

Блинчики с черникой и мёдом. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака
01 апреля 2024 13:50

Блинчики с черникой и мёдом. Шеф-повар поделился рецептом вкусного завтрака