Оладьи из цукини. Пошаговый рецепт от кулинара

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня я предлагаю приготовить оладушки из цукини с соусом тартар. Для этого нам понадобятся цукини, мука, яйца, растительное масло и соус.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня я предлагаю приготовить оладушки из цукини с соусом тартар. Для этого нам понадобятся цукини, мука, яйца, растительное масло и соус.
Нам понадобится 350 граммов цукини, натираем на крупной терке. Если у вас кабачки перезревшие, кожица очень твердая, лучше ее срезать, снять. Молодой овощ можно не чистить. У молодых кабачков цукини семена тоже доставать не надо. Кабачок я натер, сейчас нам понадобится на 350 граммов кабачка 120 граммов муки, одно куриное яйцо. Перемешиваем. Если мы хотим получить хрустящие оладушки, то жидкость из кабачка лучше отжать. Я пока нашу массу не солил, так как соль способствует выделению влаги из кабачка. Наша масса готова, будем приступать к жарке. Также хочу сказать, что кабачковые оладьи – это прекрасная альтернатива картофельным оладьям, они более полезные и менее калорийные.
Приступаем к жарке. На разогретую сковороду льем растительное масло, теперь самое время посолить наше тесто. Добавляем соль, перемешиваем и сразу начинаем жарить. Оладушки делаем не слишком большого размера, чтобы они успели прожариться и были хрустящие. Жарим оладушки в достаточно большом количестве масла, чтобы были красивые хрустящие корочки. Мы приготовили самый простой и базовый вариант оладушек из цукини, можно добавить туда и зелень, можно добавить чеснок, даже можно немножко соленого сыра. Первая партия у нас уже готова. Жарятся они очень быстро, буквально полторы минуты с двух сторон – и готово.
Наши оладушки готовы, осталось только убрать лишний жир с их поверхности. Бумажным полотенцем промакиваем, чтобы убрать лишнее масло с поверхности. Обратите внимание: из 350 граммов кабачка получилось более 10 оладушек. Оладушки получились пышные, хрустящие снаружи и нежные внутри.
А наше блюдо отлично дополнить соус. Я выбираю соус «Тар-тар» торговой марки «Золотая капля». Это сочетание маринованных огурчика с укропом. Имеет оригинальный и нежный вкус, не содержит ГМО и искусственных ароматизаторов. Он создан для того, чтобы разнообразить обычные блюда. Превратить их в изысканную кулинарию и получать гастрономическое удовольствие. Добавляйте соус «Золотая капля» в ваши блюда, он придаст им насыщенный вкус. Кабачки вы можете найти в магазине круглый год и баловать этим блюдом свою семью.
*На правах рекламы.