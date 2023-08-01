Необычный завтрак-конструктор из самых простых ингредиентов. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня приготовим необычный завтрак-конструктор. Нам понадобятся два круглых лаваша, немного фарша, сыр, томаты, орегано, соль, перец и растительное масло. Приправим фарш специями, черный перец, немного соли, немного сухого орегано, все вымешиваем руками. А теперь на один из лавашей приклеим фарш. В процессе приготовления фарш немного уменьшится в объеме, поэтому клеим его почти до края лаваша.

А теперь будем обжаривать лаваш с фаршем, именно фаршем вниз. Натираем сыр на крупную терку. Нарежем томат на тоненькие кружочки. Перевернем наш лаваш с помощью тарелки. Выкладываем томаты и засыпаем с сыром. Накрываем вторым лавашом и еще раз все перевернем.

Начать свой день лучше всего со стакана кристально чистой воды. Я предпочитаю минеральные воды «Ждановичская» и «Кристальная» из артезианской скважины,

лучший источник здоровья и неиссякаемой энергии.