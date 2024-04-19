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Как приготовить сэндвич-ролл? Рецепт от шеф-повара

19 апреля 2024 09:48
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас сэндвич-ролл. Для этого блюда нам понадобится грудинка, тортилья, яйца куриные, огурец, перец, салат «Айсберг» и соус.

Как приготовить сэндвич-ролл? Рецепт от шеф-повара-1

Приступаем к приготовлению. Понадобится грудинка, нарезаем ее мелким кубиком. Вместо грудинки можно взять любую другою гастрономию. Это может быть копченая курица, салями, охотничьи колбаски, это может быть просто отварная курица либо индейка, свинина. Рецепт сегодняшнего блюда очень простой. Сейчас мы все ингредиенты нарезаем, подготовим, а потом пойдем обжаривать.

Как приготовить сэндвич-ролл? Рецепт от шеф-повара-4

Сейчас приступаем к нарезке овощей. Понадобится огурец. Огурец нарезаем кружочками, а потом будем нарезать соломкой. Если у вас какого-то из овощей не оказалось, его можно заменить абсолютно другим овощем, который у вас есть. Нет какого-то четкого рецепта этого сэндвич-ролла. Перец нарезаем соломкой. Также понадобятся листья салата. В нашем случае это «Айсберг». Его нарезаем также мелкой соломкой. Добавляем его к остальным овощам. К нашим овощам нужно добавить соус.

Как приготовить сэндвич-ролл? Рецепт от шеф-повара-7

Я рекомендую использовать майонезный соус «Золотая капля», без ГМО и искусственных ароматизаторов. В классической линейке «Грибной», «Сырный», «Сливочно-чесночный», «Бургер» и «Тар-тар». Сегодня я буду использовать «Бургер». Вкусный, оригинальный с насыщенным вкусом и густой консистенции. А сочетание паприки и базилика придадут пикантный и нежный вкус и особую сочность вашим блюдам. Добавляем немного соуса. Перемешиваем.

Как приготовить сэндвич-ролл? Рецепт от шеф-повара-10

Все ингредиенты подготовлены, осталось только обжарить их и собрать сэндвич-ролл. Приступаем к обжарке грудинки, разогреваем сковородку и отправляем туда грудинку. Обжариваем приблизительно 3-4 минуты на сильном огне. Так как грудинка жирная, масло мы не добавляем. И после обжарки будем ее выкладывать на сито, чтобы лишний жир ушел. Грудинку обжарил, снимаю ее на сито, удаляя лишний жир. Выбиваю два яйца и отправляю туда же грудинку обжаренную. Все перемешиваем. Скрэмбл готовится очень быстро, буквально 1 минуту.

Как приготовить сэндвич-ролл? Рецепт от шеф-повара-13

Осталось только собрать наш сэндвич-ролл. Нам понадобится соус. Смазываем край соусом. Выкладываем салат и скрэмбл. Скручиваем плотно. Выкладываем на сковородку, обжариваем с двух сторон. Сегодня у нас получилось универсальное блюдо, которое можно собрать по своему настроению. Главный секретный ингредиент – это мексиканская лепешка тортилья. А дополнительные компоненты, которые придают блюду восхитительный вкус и аромат – это грудинка, скрэмбл и свежие овощи. Получается очень вкусно, аппетитно и сочно.

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