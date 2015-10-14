«Минчанка» и «Строитель». В каком состоянии подходят к новому сезону одни из лидеров белорусского волейбола

Вы знаете этих девушек? Ну хоть кого-нибудь? Думаю, большинству болельщиков эти лица мало знакомы. А вы знаете, что на площадке находятся как минимум три сборницы? Те, кто представлял Беларусь на международной арене. Те, кто добыл на недавнем чемпионате Европы вполне презентабельное девятое место?

Новый клубный сезон один из флагманов белорусского волейбола – «Минчанка» – начинает во всеоружии. Межсезонье, конечно, не прошло бесследно. Кто-то команду покинул, появились и новые старые лица. Примкнули к дружине Елена Бурак, Татьяна Серик. Остались Анна Калиновская и Анжелика Борисевич.

Олег Гулевич, главный тренер ВК «Минчанка»:

Состав на самом деле такой, который позволяет решать любые задачи, на мой взгляд.

Сезон у «Минчанки» ожидается тяжелый. Обладатель «серебра», естественно, заявился в чемпионат страны. Он начнется уже в предстоящие выходные.

Но, кроме того, подопечные Олега Гулевича попробуют силы на Евроарене. Во втором квалификационном раунде Кубка вызова соперницами белорусок станут волейболистки греческого «АЕКа».

Олег Гулевич, главный тренер ВК «Минчанка»:

После чемпионата, может быть, выдохлись, какой-то спад. Они сами говорят, витают там, сложно отойти от всего этого. Но мы дали три дня отдыха, не сразу на загрузку их. По их психологическому состоянию, я думаю, все окажется нормально.

И не забываем про национальный кубок. В 1/4 столичные девушки сыграют с «Неманом». Удастся ли одновременно усидеть на трех стульях, покажет время. Тем более, что еще до старта нового сезона образовалась одна большая проблема: вместе команда собралась всего две недели назад. Поэтому о полном взаимопонимании на площадке приходится лишь мечтать. А вот микроклимат в дружине хороший.

Олег Гулевич, главный тренер ВК «Минчанка»:

Хотелось, чтобы чуть раньше соединились. Две недели – это маловато, надо еще все расставить. Вот это единственная проблема. Если бы чуть-чуть раньше, вообще было бы идеально. Все, что надо, что запланировано, сделано.

Не узнать и «Строитель». Чемпион последних шести лет на собственном турнире памяти Чайлытко играл без лица. Из основной дружины были разве что Акулич и Косач. Остальные задействованы в сборной.

По сравнению с 2014 годом минчане обновились значительно. Выделяется в первую очередь потеря связующего Петрова, главного забивалы Краузе и либеро Лихорада.

Александр Синнгаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Сегодня у нас в команде достаточно много новичков. Это и два связующих, и украинский легионер Дмитрий Шоркин. В принципе, чемпионат начинается, команда еще не разу не стояла основным составом. В последние годы не сильнее становимся, а слабее. В прошлом году у нас все-таки были два легионера хорошего уровня. Одно то, что наш связующий прошлодний Петров уехал в «Губернию» в российский чемпионат, говорит само за себя.

У «Строителя», в отличие от «Минчанки», еще более плотный международный календарь. Участие в чемпионате и Кубке страны – это аксиома. Плюс Кубок Победы и Кубок ЕКВ. Дружина Александра Сингаевского, грезившая о Лиге чемпионов, в итоге заявилась во второй по силе евротурнир.

Александр Синнгаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Конечно же, мы будем бороться, но жеребьевка не благосклонна к нам, скажем так, была. Хотелось бы соперника послабее. Эта команда – один из лидеров чемпионата Франции, очень много легионеров. Поэтому очень сложно сказать, кто победит. Единственное, то, что мы будем бороться – это однозначно. И будем стараться, стремиться победить.

Итак, резюмируем. На международной арене сыграют три клуба: «Строитель», БАТЭ и «Минчанка». Женский и мужской Кубки страны начнутся 28 октября. Женское первенство стартует в предстоящий уик-енд. Мужское – чуть позже. И не забываем про Кубок Победы. Он пройдет во Дворце спорта с 17 по 21 октября, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.