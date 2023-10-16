Кесадилья с салями и сыром. Готовим блюдо мексиканской кухни

Михаил Анищенко, шеф-повар: Сегодня мы приготовим кесадилью с салями и сыром. Для этого нам понадобится салями, сыр, сами лепешки, яйца, зира, копченая паприка, куркума и овощная заправка. Кесадилья – это блюдо мексиканской кухни, которое готовится в лепешке тортилье. В нашем случае будут две лепешки, между которыми будет находиться начинка. Слово «кесадилья» в переводе с испанского переводится как сырный, поэтому в нашем блюде сыра будет очень много. В истории кесадильи сыр был основным ингредиентом, но с течением времени начали использовать любые другие начинки.

Начинаем готовить кесадилью. Для этого нам понадобится два яйца. Добавляем соль, перец, взбиваем. Взбили, выливаем в сковороду. И сверху укладываем одну лепешку. Тортилья – это лепешка из кукурузной муки, которая является основным ингредиентом для приготовления блюд мексиканское кухни, таких как буррито, тако. Не всегда с первого раза получается. У нас одна попытка. Мы перевернули яйцо и тортилью, сейчас я буду использовать овощную приправу «Хреновина» торговой марки «ВкуSноВ». Овощная приправа «Хреновина» торговой марки «ВкуSноВ» – это сочетание качественной томатной пасты с измельченными овощами, специями и хреном. Хрен придает приятный острый вкус, а специи, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, насыщенный аромат. Добавляем три столовые ложки овощной приправы. Распределяем овощную приправу по всей тортилье. Дальше добавляем салями, укладываем по кругу. Начинки могут быть абсолютно разные. Можно добавлять что угодно. Консервированную фасоль, кукурузу, можно зажарить фарш, грибы, овощи, что угодно. В нашем случае – это солями, сыр и овощная приправа, копчена паприка, листочки базилика. Базилик мы резать не будем, мы будем добавлять его целиком, накрываем это все второй лепешкой, закрываем крышкой и запекаем минут 5.