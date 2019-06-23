Прямой эфир

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

23 июня 2019 12:50
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Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-1

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-3

Натираем картофель (9 клубней крупных) на крупной тёрке.

Отжимаем сок из полученной картофельной массы.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-6

1 луковицу мелко нарезаем и 1 луковицу натираем на терке. И добавляем к картошке.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-9

Перемешиваем.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-12

Солим (1,5 ч.л).

В картофельную массу добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-15

Разогреваем растительное масло на сковороде. Сюда отправляем лук.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-18

350 гр сала нарезаем и отправляем к луку на сковороду.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-21

Духовку разогреваем на 180 гр. Нагреваем также и стеклянную форму для запекания.

Смазываем форму маслом и отправляем половину картофельной массы.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-24

Далее – начинка из сала с луком. Сверху выкладываем вторую половину массы.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-27

Готовим бабку в духовке 40 минут.

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-30

Подаём со сметаной. Приятного аппетита!

Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов-33

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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