Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало.
Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало.
Натираем картофель (9 клубней крупных) на крупной тёрке.
Отжимаем сок из полученной картофельной массы.
1 луковицу мелко нарезаем и 1 луковицу натираем на терке. И добавляем к картошке.
Перемешиваем.
Солим (1,5 ч.л).
В картофельную массу добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем.
Разогреваем растительное масло на сковороде. Сюда отправляем лук.
350 гр сала нарезаем и отправляем к луку на сковороду.
Духовку разогреваем на 180 гр. Нагреваем также и стеклянную форму для запекания.
Смазываем форму маслом и отправляем половину картофельной массы.
Далее – начинка из сала с луком. Сверху выкладываем вторую половину массы.
Готовим бабку в духовке 40 минут.
Подаём со сметаной. Приятного аппетита!