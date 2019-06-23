Картофельная бабка: быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Ингредиенты: картофель, лук, мука, соль и сало.

Натираем картофель (9 клубней крупных) на крупной тёрке. Отжимаем сок из полученной картофельной массы.

1 луковицу мелко нарезаем и 1 луковицу натираем на терке. И добавляем к картошке.

Перемешиваем.

Солим (1,5 ч.л). В картофельную массу добавляем 2 ст.л. муки. Перемешиваем.

Разогреваем растительное масло на сковороде. Сюда отправляем лук.

350 гр сала нарезаем и отправляем к луку на сковороду.

Духовку разогреваем на 180 гр. Нагреваем также и стеклянную форму для запекания. Смазываем форму маслом и отправляем половину картофельной массы.

Далее – начинка из сала с луком. Сверху выкладываем вторую половину массы.

Готовим бабку в духовке 40 минут.