Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Индийская самоса у нас на завтрак.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Индийская самоса у нас на завтрак.
Ингредиенты: картофель, репчатый лук, цветная капуста, горох, сливочное масло, растительное масло, мука, вода и множество специй (зира, гвоздика, корица, кориандр, черный перец, соль и имбирь.
1 луковицу мелко нарезаем.
Обжариваем лук на растительном масле до мягкого состояния.
Очищаем имбирь и нарезаем на мелкие кусочки. Отправляем его к луку.
К луку с имбирем добавляем щепотку зиры, щепотку черного перца и немного кориандра. На кончике чайной ложки – корицы. Хорошо прожариваем луковую смесь со специями.
Добавляем 150 мл воды и солим.
2 клубня картофеля нарезаем на мелкие кубики и отправляем в сковороду.
Через минут 10 отправляем 3 листика лавровых к картофелю.
Чуть позже к овощам добавляем мелко нарезанную цветную капусту и 5 ст. л. гороха.
Добавляем сливочное масло. Оставляем тушить.
Готовим тесто для пирожков.
Смешиваем 150 гр сливочного масла, соль, сахар.
Просеиваем муку (по количеству – в три раза больше масла сливочного).
Тщательно смешиваем.
Постепенно добавляем воду. Тесно должно хорошо лепиться.
Раскатываем тесто скалкой. И нарезаем на кусочки. Заворачиваем в форме кулька.
Заправляем кулечки начинкой и заворачиваем.
Жарим самосы на растительном масле во фритюре. Когда пирожки всплывают, их можно переворачивать на вторую сторону.
Готовые пирожки выкладываем на бумажную салфетку.
Блюдо готово. Приятного аппетита!