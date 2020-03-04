Прямой эфир

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт

04 марта 2020 06:28
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Индийская самоса у нас на завтрак.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-1

Ингредиенты: картофель, репчатый лук, цветная капуста, горох, сливочное масло, растительное масло, мука, вода и множество специй (зира, гвоздика, корица, кориандр, черный перец, соль и имбирь.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-4

1 луковицу мелко нарезаем.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-7

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-9

Обжариваем лук на растительном масле до мягкого состояния.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-12

Очищаем имбирь и нарезаем на мелкие кусочки. Отправляем его к луку.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-15


К луку с имбирем добавляем щепотку зиры, щепотку черного перца и немного кориандра. На кончике чайной ложки – корицы. Хорошо прожариваем луковую смесь со специями.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-18

Добавляем 150 мл воды и солим.

2 клубня картофеля нарезаем на мелкие кубики и отправляем в сковороду.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-21

Через минут 10 отправляем 3 листика лавровых к картофелю.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-24

Чуть позже к овощам добавляем мелко нарезанную цветную капусту и 5 ст. л. гороха.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-27

Добавляем сливочное масло. Оставляем тушить.

Готовим тесто для пирожков.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-30

Смешиваем 150 гр сливочного масла, соль, сахар.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-33

Просеиваем муку (по количеству – в три раза больше масла сливочного).

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-36

Тщательно смешиваем.

Постепенно добавляем воду. Тесно должно хорошо лепиться.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-39

Раскатываем тесто скалкой. И нарезаем на кусочки. Заворачиваем в форме кулька.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-42

Заправляем кулечки начинкой и заворачиваем.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-45

Жарим самосы на растительном масле во фритюре. Когда пирожки всплывают, их можно переворачивать на вторую сторону.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-48

Готовые пирожки выкладываем на бумажную салфетку.

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-51

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт-54

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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