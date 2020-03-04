Индийские пирожки с овощами и специями. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Индийская самоса у нас на завтрак.

Ингредиенты: картофель, репчатый лук, цветная капуста, горох, сливочное масло, растительное масло, мука, вода и множество специй (зира, гвоздика, корица, кориандр, черный перец, соль и имбирь.

1 луковицу мелко нарезаем.

Обжариваем лук на растительном масле до мягкого состояния.

Очищаем имбирь и нарезаем на мелкие кусочки. Отправляем его к луку.





К луку с имбирем добавляем щепотку зиры, щепотку черного перца и немного кориандра. На кончике чайной ложки – корицы. Хорошо прожариваем луковую смесь со специями.

Добавляем 150 мл воды и солим. 2 клубня картофеля нарезаем на мелкие кубики и отправляем в сковороду.

Через минут 10 отправляем 3 листика лавровых к картофелю.

Чуть позже к овощам добавляем мелко нарезанную цветную капусту и 5 ст. л. гороха.

Добавляем сливочное масло. Оставляем тушить. Готовим тесто для пирожков.

Смешиваем 150 гр сливочного масла, соль, сахар.

Просеиваем муку (по количеству – в три раза больше масла сливочного).

Тщательно смешиваем. Постепенно добавляем воду. Тесно должно хорошо лепиться.

Раскатываем тесто скалкой. И нарезаем на кусочки. Заворачиваем в форме кулька.

Заправляем кулечки начинкой и заворачиваем.

Жарим самосы на растительном масле во фритюре. Когда пирожки всплывают, их можно переворачивать на вторую сторону.

Готовые пирожки выкладываем на бумажную салфетку.