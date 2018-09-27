Прямой эфир

Готовим творожно-яблочный пирог. Пошаговый рецепт

27 сентября 2018 06:40
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Этим летом у меня гостила американская подруга с детьми и, естественно, каждое утро я старалась удивить малышей домашней выпечкой. Самое интересное, маленькому Максимусу и Эвелине больше всего понравился мой творожно-яблочный пирог. Оказывается, в Америке нет творога. Сегодня поделюсь с вами рецептом. Для пирога нам понадобятся: мука, сахар, яйцо, творог, сливочное масло, корица, ванилин, разрыхлитель и яблоки.

Как приготовить творожно-яблочный пирог? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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