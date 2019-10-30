Прямой эфир

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт

30 октября 2019 08:05
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Ингредиенты: белокочанная капуста, фарш (свиной и говяжий), рис круглозерный, морковь, томатная паста, сливочное масло, лавровый лист, перец, соль и сахар, сметана.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-1

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-3

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-5

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-7

Варим 100 гр. риса на 200 мл. подсоленной воды.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-10

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-12

Нарезаем мелко одну луковицу.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-15

Натираем на крупной терке одну морковь.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-18

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-20

Обжариваем лук на смеси 2 ст. л. подсолнечного и 1 ст. л. сливочного масла.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-23

Когда лук стал мягким, добавляем к нему морковь.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-26

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-28

300 гр. свиного и 300 гр. говяжьего фарша смешиваем со 1 ст. л. сливочного масла.

Солим, перчим.

Отправляем фарш к моркови и луку и хорошо обжариваем.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-31

Шинкуем капусту.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-34

Когда фарш хорошо протушился, добавляем 3 ст. л. томатной пасты и продолжаем готовить.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-37

Крошим лавровый лист в фарш.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-40

Отправляем капусту к фаршу.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-43

Добавляем в блюдо половину 1 ст. л. сахара и немного соли.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-46

Отправляем к фаршу отварной рис. Перемешиваем.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-49

Для сочности можно добавить немного воды.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-52

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-54

Накрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут.

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-57

Сервируем со сметаной. Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт-60

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