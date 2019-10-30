Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: белокочанная капуста, фарш (свиной и говяжий), рис круглозерный, морковь, томатная паста, сливочное масло, лавровый лист, перец, соль и сахар, сметана.
Ингредиенты: белокочанная капуста, фарш (свиной и говяжий), рис круглозерный, морковь, томатная паста, сливочное масло, лавровый лист, перец, соль и сахар, сметана.
Варим 100 гр. риса на 200 мл. подсоленной воды.
Нарезаем мелко одну луковицу.
Натираем на крупной терке одну морковь.
Обжариваем лук на смеси 2 ст. л. подсолнечного и 1 ст. л. сливочного масла.
Когда лук стал мягким, добавляем к нему морковь.
300 гр. свиного и 300 гр. говяжьего фарша смешиваем со 1 ст. л. сливочного масла.
Солим, перчим.
Отправляем фарш к моркови и луку и хорошо обжариваем.
Шинкуем капусту.
Когда фарш хорошо протушился, добавляем 3 ст. л. томатной пасты и продолжаем готовить.
Крошим лавровый лист в фарш.
Отправляем капусту к фаршу.
Добавляем в блюдо половину 1 ст. л. сахара и немного соли.
Отправляем к фаршу отварной рис. Перемешиваем.
Для сочности можно добавить немного воды.
Накрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут.
Сервируем со сметаной. Блюдо готово. Приятного аппетита!
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