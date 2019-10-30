Готовим очень ленивые голубцы. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: белокочанная капуста, фарш (свиной и говяжий), рис круглозерный, морковь, томатная паста, сливочное масло, лавровый лист, перец, соль и сахар, сметана.

Варим 100 гр. риса на 200 мл. подсоленной воды.

Нарезаем мелко одну луковицу.

Натираем на крупной терке одну морковь.

Обжариваем лук на смеси 2 ст. л. подсолнечного и 1 ст. л. сливочного масла.

Когда лук стал мягким, добавляем к нему морковь.

300 гр. свиного и 300 гр. говяжьего фарша смешиваем со 1 ст. л. сливочного масла. Солим, перчим. Отправляем фарш к моркови и луку и хорошо обжариваем.

Шинкуем капусту.

Когда фарш хорошо протушился, добавляем 3 ст. л. томатной пасты и продолжаем готовить.

Крошим лавровый лист в фарш.

Отправляем капусту к фаршу.

Добавляем в блюдо половину 1 ст. л. сахара и немного соли.

Отправляем к фаршу отварной рис. Перемешиваем.

Для сочности можно добавить немного воды.

Накрываем сковороду крышкой и готовим еще 5 минут.

Сервируем со сметаной. Блюдо готово. Приятного аппетита!