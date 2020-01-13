Готовим имбирные пряники по двум рецептам. Мастер-класс кондитера

Анастасия Макеева, корреспондент:

Праздники закончились, но продлить вкус волшебства возможно. Испечем имбирные пряники и подсластим душу.

Медовые лепешки пекли еще в Древнем Египте и Греции. По Шелковому пути имбирь попал в Европу. Английские монахи приписывали пряной выпечке лечебные свойства. Ольга Федорова, кондитер:

На Руси готовили друг для друга ржаные лепешки с добавлением меда, а потом появилась традиция добавлять пряности, но так как пряности стоили очень-очень дорого, то это считалось очень дорогим подарком. Для царей пряники были такого большого размера, что их невозможно было поднять и приходилось перевозить на санях.

Итак, рецепт первый. В эмалированную миску отправляем 50 гр сливочного масла, 60 гр меда, 100 гр сахара. Перемешиваем и отправляем на водяную баню. Когда все растопится, добавляем специи: корицу, имбирь, кардамон, гвоздику, мускатный орех и немножко соды. Екатерина Филанович, кондитер:

Когда наша масса немного остыла, вводим яйца по одному и быстро размешиваем. Теперь можно добавлять муку. Замесили тесто и плотно оборачиваем миску пленкой, чтобы воздух не попадал. У этого теста очень большой срок годности, потому что специи – это хороший природный консервант. Ставим в холодильник где-то на час-полтора минимум.

Пока остывает тесто, пришел черед второго рецепта – на сахарном сиропе. Это отличный вариант для тех, у кого аллергия на мед. Он легко уваривается из воды, сахара и лимонной кислоты в течение 45 мин на медленном огне. В разогретый сироп добавляем имбирь и специи по вкусу. А затем 130 граммов сливочного масла и перемешиваем до полного растворения.

Ольга Федорова:

Мы отправляем нашу смесь в дежу, в которой мы заранее взбили яйцо и сахарную пудру. Сразу же мы отправляем туда муку, которую мы заранее просеяли и смешали с содой. Всю эту колдовскую смесь мы будем вымешивать 10 минут и потом отправим в холодильник на 6 часов.

А пока займемся глазурью и вернемся к первому рецепту. Слегка взбиваем миксером 1 белок и 250 гр сахарной пудры. Екатерина Филанович:

В холодильнике наше тесто получилось таким плотным, отрываем кусочек и раскатываем его. Хотите пряник потолще – раскатывайте толще. Выпекаем при 195 градусах где-то 8-10 минут.

Между тем готово тесто номер два. Раскатываем в тонкий слой, примерно 4-5 мм. Вырезаем пряники при помощи формочек, переносим на пергамент и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 10 минут, а то и больше. А пока займемся украшением и приготовим глазурь.

Ольга Федорова:

Мы берем 90 гр очищенного белка и 500 гр сахарной пудры максимально мелкого помола и перемешиваем в течение 10 минут.

Наша глазурь готова. Для того, чтобы начать расписывать пряники, нам нужно окрасить ее в разные цвета и немножко разбавить водой, чтобы она стала чуть-чуть пожиже.

На имбирных пряниках можете рисовать, как на холсте. Для удобства используйте специальный кондитерский мешок и вуаля.

Ольга Федорова:

Мы берем цветной сахар и посыпаем нашу еще не застывшую глазурь, а потом стряхиваем лишнее. У нас получается прекрасная снежинка.