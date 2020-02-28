Прямой эфир

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт

28 февраля 2020 06:28
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы совершим кулинарное путешествие в Грецию – приготовим на завтрак пастицио.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-1

Ингредиенты: макароны, говяжий фарш, белое вино, вода, соль, оливковое масло, сельдерей, яйцо, лук репчатый, чеснок, томаты, томатная паста и корица. А также листья мяты.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-4

Ингредиенты для соуса: молоко, мука, сливочное масло и твердый сыр.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-7

600 гр говяжьего фарша обжариваем на оливковом масле.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-10

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-12

Макароны отвариваем до состояния аль денте. Солим. Важно, чтобы они были по форме как трубочки.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-15

Когда фарш отдал влагу, добавляем в него 100 мл белого вина. Солим. Периодически подливаем воду, чтобы фарш постоянно тушился.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-18

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-20

Сельдерей очищаем и мелко нарезаем. Достаточно будет 5 стеблей.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-23

1 луковицу и 3 зубчика чеснока мелко нарезаем.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-26

Сливаем воду от макарон и добавляем оливковое масло, чтобы они не слиплись.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-29

Отдельно от фарша обжариваем сельдерей, лук и чеснок до мягкого состояния.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-32

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-34

Нарезаем помидоры и отправляем их к овощам. Добавляем немного белого вина.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-37

Следующим этапом к овощам выкладываем фарш и добавляем 3 ст. л. томатной пасты.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-40

Подливаем немного воды и оставляем тушиться еще минут 7.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-43

Добавляем к фаршу половину чайной ложки корицы. Перемешиваем.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-46

Добавляем листики мяты в фарш.

Готовим соус.

100 гр сливочного масла растапливаем в сотейнике.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-49

Добавляем к маслу 3 ст. л. пшеничной муки. Тщательно перемешиваем.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-52

Постепенно добавляем 1 литр холодного молока. Непрерывно помешиваем.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-55

На мелкой терке натираем 100 гр пармезана.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-58

Всыпаем сыр в соус. Перемешиваем.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-61

Красиво выкладываем в форму макароны.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-64

Заливаем соусом.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-67

Следующим слоем выкладываем фарш с овощами.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-70

Сверху – снова макароны.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-73

В остатки соуса добавляем желток и поливаем смесью нашу запеканку.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-76

Духовку предварительно разогреваем на 230 градусов. Запекаем блюдо 15 минут.

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-79

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-81

Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт-83

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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