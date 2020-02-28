Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня мы совершим кулинарное путешествие в Грецию – приготовим на завтрак пастицио.

Ингредиенты: макароны, говяжий фарш, белое вино, вода, соль, оливковое масло, сельдерей, яйцо, лук репчатый, чеснок, томаты, томатная паста и корица. А также листья мяты.

Ингредиенты для соуса: молоко, мука, сливочное масло и твердый сыр.

600 гр говяжьего фарша обжариваем на оливковом масле.

Макароны отвариваем до состояния аль денте. Солим. Важно, чтобы они были по форме как трубочки.

Когда фарш отдал влагу, добавляем в него 100 мл белого вина. Солим. Периодически подливаем воду, чтобы фарш постоянно тушился.

Сельдерей очищаем и мелко нарезаем. Достаточно будет 5 стеблей.

1 луковицу и 3 зубчика чеснока мелко нарезаем.

Сливаем воду от макарон и добавляем оливковое масло, чтобы они не слиплись.

Отдельно от фарша обжариваем сельдерей, лук и чеснок до мягкого состояния.

Нарезаем помидоры и отправляем их к овощам. Добавляем немного белого вина.

Следующим этапом к овощам выкладываем фарш и добавляем 3 ст. л. томатной пасты.

Подливаем немного воды и оставляем тушиться еще минут 7.

Добавляем к фаршу половину чайной ложки корицы. Перемешиваем.

Добавляем листики мяты в фарш. Готовим соус. 100 гр сливочного масла растапливаем в сотейнике.

Добавляем к маслу 3 ст. л. пшеничной муки. Тщательно перемешиваем.

Постепенно добавляем 1 литр холодного молока. Непрерывно помешиваем.

На мелкой терке натираем 100 гр пармезана.

Всыпаем сыр в соус. Перемешиваем.

Красиво выкладываем в форму макароны.

Заливаем соусом.

Следующим слоем выкладываем фарш с овощами.

Сверху – снова макароны.

В остатки соуса добавляем желток и поливаем смесью нашу запеканку.