Готовим греческую запеканку из макарон с фаршем. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы совершим кулинарное путешествие в Грецию – приготовим на завтрак пастицио.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы совершим кулинарное путешествие в Грецию – приготовим на завтрак пастицио.
Ингредиенты: макароны, говяжий фарш, белое вино, вода, соль, оливковое масло, сельдерей, яйцо, лук репчатый, чеснок, томаты, томатная паста и корица. А также листья мяты.
Ингредиенты для соуса: молоко, мука, сливочное масло и твердый сыр.
600 гр говяжьего фарша обжариваем на оливковом масле.
Макароны отвариваем до состояния аль денте. Солим. Важно, чтобы они были по форме как трубочки.
Когда фарш отдал влагу, добавляем в него 100 мл белого вина. Солим. Периодически подливаем воду, чтобы фарш постоянно тушился.
Сельдерей очищаем и мелко нарезаем. Достаточно будет 5 стеблей.
1 луковицу и 3 зубчика чеснока мелко нарезаем.
Сливаем воду от макарон и добавляем оливковое масло, чтобы они не слиплись.
Отдельно от фарша обжариваем сельдерей, лук и чеснок до мягкого состояния.
Нарезаем помидоры и отправляем их к овощам. Добавляем немного белого вина.
Следующим этапом к овощам выкладываем фарш и добавляем 3 ст. л. томатной пасты.
Подливаем немного воды и оставляем тушиться еще минут 7.
Добавляем к фаршу половину чайной ложки корицы. Перемешиваем.
Добавляем листики мяты в фарш.
Готовим соус.
100 гр сливочного масла растапливаем в сотейнике.
Добавляем к маслу 3 ст. л. пшеничной муки. Тщательно перемешиваем.
Постепенно добавляем 1 литр холодного молока. Непрерывно помешиваем.
На мелкой терке натираем 100 гр пармезана.
Всыпаем сыр в соус. Перемешиваем.
Красиво выкладываем в форму макароны.
Заливаем соусом.
Следующим слоем выкладываем фарш с овощами.
Сверху – снова макароны.
В остатки соуса добавляем желток и поливаем смесью нашу запеканку.
Духовку предварительно разогреваем на 230 градусов. Запекаем блюдо 15 минут.