Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль.
Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и мускатный орех.
Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль.
Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и мускатный орех.
Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас завтрак с французским акцентом. Приготовим киш лорен.
Разбираем брокколи на соцветие и кидаем в кипящую подсоленную воду.
Бланшируем капусту 2 минуты и выкладываем ее на тарелку.
Для теста 100 гр. сливочного масла размягчаем, солим и добавляем постепенно муку.
Замешиваем тесто и отправляем его на 15 минут в холодильник.
Нарезаем мелко отварную брокколи и помидор.
Взбиваем 1 яйцо и добавляем к нему 150 гр. жирного творога.
Отправляем к творожной массе нарезанные помидор, брокколи и 50 мл. сливок. Перемешиваем все ингредиенты.
Добавляем в начинку немного листьев тимьяна и мелко нарезанного 1 зубчика чеснока. Солим и перчим.
Тесто достаем из холодильника и еще раз замешиваем, чтобы оно не рассыпалось.
Предварительно разогреваем духовку на 180 гр. и форму для выпечки.
В форму для выпечки укладываем пергаментную бумагу.
Распределяем тесто в форме корзинки.
Выкладываем начинку.
Запекаем пирог в духовке 30 минут.
Пирог готов. Приятного аппетита!
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