Прямой эфир

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак

04 октября 2019 07:17
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Ингредиенты для теста: мука, сливочное масло и соль.

Ингредиенты для начинки: капуста брокколи, помидор, яйцо, чеснок, сметана, жирные сливки, творог, тимьян, перец и мускатный орех.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-1

Татьяна Бородкина, СТВ:
Сегодня у нас завтрак с французским акцентом. Приготовим киш лорен.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-4

Разбираем брокколи на соцветие и кидаем в кипящую подсоленную воду.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-7

Бланшируем капусту 2 минуты и выкладываем ее на тарелку.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-10

Для теста 100 гр. сливочного масла размягчаем, солим и добавляем постепенно муку.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-13

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-15

Замешиваем тесто и отправляем его на 15 минут в холодильник.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-18

Нарезаем мелко отварную брокколи и помидор.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-21

Взбиваем 1 яйцо и добавляем к нему 150 гр. жирного творога.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-24

Отправляем к творожной массе нарезанные помидор, брокколи и 50 мл. сливок. Перемешиваем все ингредиенты.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-27

Добавляем в начинку немного листьев тимьяна и мелко нарезанного 1 зубчика чеснока. Солим и перчим.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-30

Тесто достаем из холодильника и еще раз замешиваем, чтобы оно не рассыпалось.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-33

Предварительно разогреваем духовку на 180 гр. и форму для выпечки.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-36

В форму для выпечки укладываем пергаментную бумагу.

Распределяем тесто в форме корзинки.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-39

Выкладываем начинку.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-42

Запекаем пирог в духовке 30 минут.

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-45

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-47

Пирог готов. Приятного аппетита!

Французский пирог с брокколи, помидором и творогом. Быстрый рецепт на завтрак-50

*На правах рекламы.

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