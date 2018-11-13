Эти пирожки из манки полюбят даже дети. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина: На завтрак будет именно манная каша. Я научу тебя ее готовить без комочков, очень вкусную. А потом удивлю всех пирожками из этой же манной каши. Будет вкусно! Обещаю! А еще я приготовлю кисель к манным пирожкам.

Соединяем: 250 мл молока (холодного) с таким же количеством холодной воды.

Соль, сахар по вкусу, 6 столовых ложек манки отправляем в холодную жидкость.

Ставим на огонь и непрерывно помешиваем.

На заметку: манную кашу начали готовить в 13 веке. Но доступно было это изысканное блюдо только богатым людям.

Татьяна Бородкина:

Был такой в 13 веке министр Гурьев. Он очень-очень любил манную кашу. Крепостной повар готовил ему изумительную кашу, рецепт которой популярен до сих пор. Она так и называется сейчас: гурьевская.

Теперь, когда наша каша приготовилась, приступаем к приготовлению пирожков. Каше нужно дать остыть.