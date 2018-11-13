Эти пирожки из манки полюбят даже дети. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим очень простой завтрак.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня приготовим очень простой завтрак.
Люба:
Мама, только не манку!
Татьяна Бородкина:
На завтрак будет именно манная каша. Я научу тебя ее готовить без комочков, очень вкусную. А потом удивлю всех пирожками из этой же манной каши. Будет вкусно! Обещаю!
А еще я приготовлю кисель к манным пирожкам.
Ингредиенты: молоко, манная каша, вода, соль, сахар, яйца, мука, творог и изюм.
Соединяем: 250 мл молока (холодного) с таким же количеством холодной воды.
Соль, сахар по вкусу, 6 столовых ложек манки отправляем в холодную жидкость.
Ставим на огонь и непрерывно помешиваем.
На заметку: манную кашу начали готовить в 13 веке. Но доступно было это изысканное блюдо только богатым людям.
Татьяна Бородкина:
Был такой в 13 веке министр Гурьев. Он очень-очень любил манную кашу. Крепостной повар готовил ему изумительную кашу, рецепт которой популярен до сих пор. Она так и называется сейчас: гурьевская.
Теперь, когда наша каша приготовилась, приступаем к приготовлению пирожков. Каше нужно дать остыть.
Татьяна Бородкина:
Густая холодная каша превращается в тесто!
Для панировки разбиваем яйцо. Добавляем замоченный изюм. А начинять пирожки будем творогом с изюмом.
Татьяна Бородкина:
Руки должны быть влажными, чтобы пирожки к ним не приклеивались.
Делаем из части теста лепешку, начиняем ее сладким творогом и заворачиваем в пирожок.
Татьяна Бородкина:
Но каша манная очень калорийная. Она содержит фитин, который вымывает кальций из организма. Поэтому каждый день не рекомендуют ее есть.
Ставим разогреваться сковороду с подсолнечным маслом.
Наши пирожки отправляем сначала в муку, потом – в яйцо, потом – снова в муку. И – на сковородку!