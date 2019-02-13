Десерт из черствого хлеба: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Чтобы приготовить вкусный утренний десерт, нам потребуется: черствый хлеб, джем, сливочное масло и сахар.
Берем ломтики чёрствого хлеба. Обрезаем корочку. Намазываем его джемом.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Чтобы приготовить вкусный утренний десерт, нам потребуется: черствый хлеб, джем, сливочное масло и сахар.
Берем ломтики чёрствого хлеба. Обрезаем корочку. Намазываем его джемом.
Накрываем сверху вторым ломтиком. Теперь смазываем такой бутерброд сливочным маслом.
Высыпаем сахар в тарелку.
Разрезаем бутерброды на три части. Обмакиваем пирожное в сахаре.
Отправляем пирожные на пергаментную бумагу в разогретую до 200 градусов духовку. Готовятся пирожные 10-15 минут.
Блюдо готово. Приятного аппетита!