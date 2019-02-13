Прямой эфир

Десерт из черствого хлеба: простой рецепт

13 февраля 2019 07:59
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:   
Чтобы приготовить вкусный утренний десерт, нам потребуется: черствый хлеб, джем, сливочное масло и сахар.   

Берем ломтики чёрствого хлеба. Обрезаем корочку. Намазываем его джемом.

Десерт из черствого хлеба: простой рецепт -1

Накрываем сверху вторым ломтиком. Теперь смазываем такой бутерброд сливочным маслом.

Высыпаем сахар в тарелку.

Десерт из черствого хлеба: простой рецепт -4

Разрезаем бутерброды на три части. Обмакиваем пирожное в сахаре.

Десерт из черствого хлеба: простой рецепт -7

Отправляем пирожные на пергаментную бумагу в разогретую до 200 градусов духовку. Готовятся пирожные 10-15 минут.

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Десерт из черствого хлеба: простой рецепт -10

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

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