Десерт из черствого хлеба: простой рецепт

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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Чтобы приготовить вкусный утренний десерт, нам потребуется: черствый хлеб, джем, сливочное масло и сахар. Берем ломтики чёрствого хлеба. Обрезаем корочку. Намазываем его джемом.

Накрываем сверху вторым ломтиком. Теперь смазываем такой бутерброд сливочным маслом. Высыпаем сахар в тарелку.

Разрезаем бутерброды на три части. Обмакиваем пирожное в сахаре.