Делаем пирожное «Картошка» двумя способами. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Сегодня у нас на завтрак пирожное «Картошка». Наше пирожное мы приготовим двумя способами: горячим и холодным. Для первого нам понадобятся: печенье, какао, молоко, сахар и сливочное масло.