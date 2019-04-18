Прямой эфир

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами. Пошаговый рецепт

18 апреля 2019 07:07
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак пирожное «Картошка». Наше пирожное мы приготовим двумя способами: горячим и холодным. Для первого нам понадобятся: печенье, какао, молоко, сахар и сливочное масло.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами. Пошаговый рецепт-1

А чтобы приготовить «Картошку» холодным способом, мы возьмем тоже печенье, сливочное масло, какао и сгущённое молоко.

Делаем пирожное «Картошка» двумя способами. Пошаговый рецепт-4

Как приготовить пирожное «Картошка» двумя способами? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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