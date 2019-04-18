Делаем пирожное «Картошка» двумя способами. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак пирожное «Картошка». Наше пирожное мы приготовим двумя способами: горячим и холодным. Для первого нам понадобятся: печенье, какао, молоко, сахар и сливочное масло.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак пирожное «Картошка». Наше пирожное мы приготовим двумя способами: горячим и холодным. Для первого нам понадобятся: печенье, какао, молоко, сахар и сливочное масло.
А чтобы приготовить «Картошку» холодным способом, мы возьмем тоже печенье, сливочное масло, какао и сгущённое молоко.
Как приготовить пирожное «Картошка» двумя способами? Узнаете, посмотрев видеоматериал.