Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром

Ингредиенты: лук-порей, подсолнечное масло, творожный сыр, соль, перец, орегано, петрушка и хлеб (советуем использовать чиабатту).
Ингредиенты: лук-порей, подсолнечное масло, творожный сыр, соль, перец, орегано, петрушка и хлеб (советуем использовать чиабатту).
Хорошо промываем лук-порей.
Белую часть лука мелко нарезаем.
Разогреваем духовку на 200 гр.
В подогретую в духовке стеклянную форму отправляем нарезанный лук. Добавляем 1 ст.л. растительного масла и 1 ч.л. черного перца.
Нарезаем и поджариваем хлеб на сухой сковороде. По одной минуте с каждой стороны.
Лук запекся: добавляем в него 1 ч.л. соли и 1 щепотку орегано.
Лук перемешиваем с творожным сыром.
Петрушку мелко нарезаем.
20 гр нарезанной петрушки добавляем в начинку.
Накладываем на поджаренный хлеб начинку. Сверху посыпаем оставшейся петрушкой.