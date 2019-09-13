Прямой эфир

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром

13 сентября 2019 06:48
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Ингредиенты: лук-порей, подсолнечное масло, творожный сыр, соль, перец, орегано, петрушка и хлеб (советуем использовать чиабатту).

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-1

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-3

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-5

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-7

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-9

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-11

Хорошо промываем лук-порей.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-14

Белую часть лука мелко нарезаем.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-17

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-19

Разогреваем духовку на 200 гр.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-22

В подогретую в духовке стеклянную форму отправляем нарезанный лук. Добавляем 1 ст.л. растительного масла и 1 ч.л. черного перца.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-25

Нарезаем и поджариваем хлеб на сухой сковороде. По одной минуте с каждой стороны.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-28

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-30

Лук запекся: добавляем в него 1 ч.л. соли и 1 щепотку орегано.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-33

Лук перемешиваем с творожным сыром.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-36

Петрушку мелко нарезаем.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-39

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-41

20 гр нарезанной петрушки добавляем в начинку.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-44

Накладываем на поджаренный хлеб начинку. Сверху посыпаем оставшейся петрушкой.

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-47

Быстро и вкусно! Готовим гренки с пореем и творожным сыром-49

# Рецепты # Татьяна Бородкина

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