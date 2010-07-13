Американский яблочный пирог

Ингредиенты: яблоки 1,5кг, яблочный сок 150 мл, ванильный сахар 5 гр, сахар 100 гр, мускатный орех молотый 2 гр, корица 3 гр, лимон (сок) 1 шт, крахмал кукурузный 15 гр.

Тесто. Мука, сливочное масло, сахар. Сливочное масло режем на кубики, добавляем к нему муку. Немного ванильного сахара и чуть-чуть соли. Осторожно смешиваем.

Яблочный сок смешиваем с корицей, мускатным орехом, ванильным сахаром и обычным сахаром, выдавливаем сок из дольки лимона. Смесь отправляем на плиту и доводим до кипения. Воду смешиваем с крахмалом и добавляем в кипящий яблочный сок. Постепенно перемешиваем. Яблоки нарезаем кружочками и окунаем в смесь.

Распределяем тесто по поверхности формы, очень аккуратно и стараемся сделать тесто максимально тонким. Выкладываем начинку, плотно прижимаем начинку к тесту. Делаем присыпку из масла, сахара и муки. Берем оставшейся масло и начинаем разминать его в тарелке с оставшейся мукой, добавляем немного сахара и все перемешиваем. Далее берем крупную терку и крепко прижимая, натираем тесто на пирог.