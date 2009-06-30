Звонки телефонных пиратов в Сьерра-Леоне обошлись брестчанину в Br600 тыс

В отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий (отдел "К") областного УВД обратился брестчанин, которому пришел огромный счет за телефонные разговоры - около Br600 тыс. Между тем стационарным телефоном его семья почти не пользовалась, поскольку у всех есть мобильные. Выяснилось, что семья имеет компьютер с коммутируемым доступом в Интернет, которым активно пользовалась старшая дочь. Вот только пользователем она оказалась неопытным. Скачивая рефераты и музыку, девушка и не заметила, как "нахватала" множество вредоносных программ.

- Среди вирусов оказалось несколько так называемых диалеров, - рассказал сотрудник отдела "К" Андрей Глинский. - Зараженный ими компьютер при подключении к Интернету набирает номер не белорусского провайдера (интернет-оператора), а зарубежного. Причем абонент об этом даже не подозревает.

В компьютере было три диалера, и они наперебой звонили то в Болгарию, то в Румынию, то в Сьерра-Леоне. Как результат - внушительные счета за телефонные разговоры.



Нынешней весной "Белтелеком" и правоохранители вновь зафиксировали всплеск активности телефонных пиратов. Жертвами мошенников становятся пользователи Интернет, которые подключаются к сети через так называемый Dial-up (коммутируемый доступ через модем и телефонную линию). По сообщению пресс-службы РУП "Белтелеком", похожие истории произошли с несколькими десятками минчан, чьи компьютеры соединялись с провайдерами Сьерра-Леоне и Румынии. С размахом вирусы "погуляли" на Гродненщине - только в Болгарию с конца февраля здешние модемы совершили около 9 тыс. звонков по цене Br670 за минуту.



Все счета абонентам придется оплачивать самим. К "Белтелекому" претензий нет, ведь по факту жертвы пиратов пользовались услугами зарубежных провайдеров. А найти и привлечь к ответственности иностранных хакеров, написавших зловредные программы, практически нереально. Успокаивает лишь то, что Dial-up в Беларуси постепенно уходит в прошлое: граждане отдают предпочтение не коммутируемому доступу в Интернет, а "выделенным линиям" (технологии семейства хDSL), которым телефонные пираты не страшны.



Чтобы не пасть жертвой телефонных мошенников, следует иметь в виду, что наибольший риск "подцепить" вирус - у посетителей порносайтов и сайтов, предлагающих бесплатно скачать музыку. От таких ресурсов лучше держаться подальше. Специалисты советуют регулярно обновлять антивирусные программы на своем компьютере. Следует внимательно читать сообщения, которые появляются на экране перед загрузкой какой-либо программы из Интернета. Если вы не знаете, что вам предлагается загрузить, то не нажимайте ОК либо разорвите соединение, выключив модем. Родителям следует объяснить своим детям опасность загрузки программ и, безусловно, контролировать посещаемые ими сайты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

