Змея пять часов душила крокодила, после чего целиком его проглотила

Новости Австралии. Озеро Мундарра в штате Квинсленд. Смертельный поединок между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, запечатлела местная жительница Тиффани Корлис. Женщина в это время завтракала с семьей на природе.

Трэвис Корлис, очевидец:

Вот это была схватка! Такие страсти кипели в воде! Мы просто стояли, как завороженные, и наблюдали за этой битвой…

В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея... Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут.

Тиффани Корлис, очевидец:

Задушив крокодила, змея начала поедать его труп. Я не могла поверить своим глазам: она заглатывала такие большие куски, которые, казалось, никак не могли поместиться ей в пасть.

Поужинав крокодилом, змея несколько часов неподвижно лежала в траве, переваривая пищу.

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