Жителю Гомеля грозит 13 лет тюрьмы за растление 15-летних подростков

Новости Беларуси. В Гомеле завершено расследование громкого уголовного дела о педофилии и распространении порнографии.

41-летний местный житель обвиняется в неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих 15-летних подростков.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области:

Следствием собраны доказательства по 15 эпизодам преступной деятельности. Кроме фактов сексуального насилия, было установлено, что обвиняемый через Интернет направлял своим знакомым и демонстрировал на личном компьютере видеозаписи порнографического характера. В том числе с участием несовершеннолетних.

Находясь под следствием, мужчина отказался давать показания. Но информации от потерпевших и свидетелей, результатов обыска, компьютерно-технической, искусствоведческой и судебно-медицинской экспертиз оказалось достаточно, чтобы направить дело в суд.

Подозреваемому грозит до 13 лет лишения свободы.

К слову, максимальный срок, который могут получить преступники за подобные действия, - 15 лет - все зависит от обстоятельств преступления и от того, какой из статей Уголовного кодекса оно будет квалифицировано.

С педофилами в Беларуси борются не только правоохранительные органы, но и обычные граждане, неравнодушные к проблеме. Например, общественное движение «Стоп ублюдки».

Активисты отслеживают подофилов в Интернете, общаются с ними под видом малолетних, а позже приходя на встречу...

Организация уже имеет свои филиалы во всех областных центрах страны. Но своих лиц и имен участники проекта не раскрывают – принцип сыска. Но один из них согласился в виде исключения дать интервью корреспондентам программы «Картина мира» (см.видео).