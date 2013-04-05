Жительнице Пинска подбросили свёрток с новорожденной девочкой

Новости Беларуси. В одну из квартир пятиэтажки по улице Новикова города Пинска вчера днём позвонили. На пороге хозяйка квартиры обнаружила свёрток с новорожденным ребенком. Женщина вызвала милицию. Малютку отвезли в детскую городскую больницу.

По словам заместителя главврача больницы Александра Сачковского, новорожденной девочке исполнилось всего сутки. Ребенок поступил с переохлаждением.

Милиция Пинска разыскивает женщину, которая дала ребенку жизнь.

В Беларуси подобные случаи не единичны. Младенцев подбрасывают, выбрасывают, убивают. Так, в 2007-м многодетная мать выбросила новорождённого на свалку. Позже 43-летнияя женщина призналась, что, родив малыша в домашних условиях, в состоянии аффекта попросила сына отнести младенца на свалку. Мотив зверского поступка – отсутствие денег на содержание уже пятого ребёнка. В 2010-м по всем канонам кровавого детектива распрощалась со своим шестым ребенком женщина из поселка Узда. Младенца она выбросила, положив полиэтиленовый пакет.

2013-й. Жуткая история в Витебской области произошла в марте. 16-летнюю школьницу из Лепеля подозревают в убийстве собственного ребенка. Как выяснилось, младенец родился дома, точно в срок и был абсолютно здоров. По предварительной версии, ребенка попросту задушили. Хорошистка, активистка и просто красавица – такой знали и долгое время считали 11-классницу в ее родной школе. О ее беременности не догадывались. Девушка до последнего ходила на уроки, к репетиторам и даже на физкультуру, умудряясь скрывать свое «интересное положение». Учителя утверждают: не заметили изменений ни в поведении, ни в фигуре (смотрите видео).