Жители Франции и Великобритании жалуются на едкий аромат, который беспокоит уже третий день

Новости Франции. Жители Парижа и Лондона мучаются от неприятных запахов. Во Франции до сих пор не могут остановить утечку газа с резким ароматом, который распространился уже и в столице Британии. Министерство экологии во Франции продолжает успокаивать население уже двух стран, что газ безвреден для здоровья.

Между тем тысячи человек из таких отдаленных от завода мест, как Париж и Лондон, жалуются на тошноту и головную боль. Утечка газа произошла в понедельник в Руане. О причинах ЧП до сих пор ничего не сообщается. Завод закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.