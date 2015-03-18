Жителей России и Беларуси восхитило и шокировало северное сияние вечером 17 марта

Новости Беларуси. «Танец света» в ночном небе. Удивительное явление – северное сияние – видели в Петрозаводске, Петербурге, Великом Новгороде, Твери, Москве, Подмосковье, Сыктывкаре, Перми, Пскове, Ярославле, Костроме, Владимире, Чебоксарах, Екатеринбурге, Казани, Омске, Ижевске.



Редкое небесное явление наблюдали и белорусы. Жители Минской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей уже выложили фотографии в социальных сетях.

А вы заметили северное сияние? Оставляйте фотографии в нашей группе «Вконтакте».

Главная причина происходящего в небе – самая сильная с 2013-го года солнечная буря. Специалисты оценили ее в 4 балла по пятибалльной шкале геомагнетических эффектов. Буря вызвала смещение северного сияния на юг.



Пользователи Интернета делятся фотографиями северного сияния в социальных сетях. Судя по комментариям, «танец света» кого-то привел в восторг, а кого-то и напугал.

Ученые уверяют: в этом явлении нет ничего сверхъестественного, стало быть и бояться нечего.

Андрей Белоцерковский, почетный член Японского и Европейского метеорологических обществ, член Американского географического общества, ректор ТвГУ (в интервью «КП»):

В определенной степени северное сияние вызвано частицами электромагнитного ветра, который испускает солнце, проще говоря, это обычный поток света от солнца. Его интенсивность такова, что, как правило, это явление можно увидеть только на севере. Однако на этот раз обстоятельства сложились благоприятно и для нас. В данном случае это исключительно свидетельство результата вспышки на солнце, приведшее к более интенсивному потоку частиц от солнца. Вторая причина – чистое ясное небо без облаков в результате антициклона. И третье - похолодание к вечеру. Все эти факторы совпали и вот вам – Северное сияние, которое мы с вами можем видеть. В этом явлении по большому счету ничего сверхъестественного нет. Так что я бы посоветовал расслабиться и получать удовольствие. Поверьте, это не вредно. А вот то, что красиво – и не поспоришь.