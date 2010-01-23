Житель Верхнедвинского района случайно застрелил товарища

Мужчина застрелил своего товарища при проверке незарегистрированного оружия. Об этом сообщил следователь-криминалист прокуратуры Витебской области Владимир Байданов.

Распитие спиртных напитков жителями городского поселка Освея завершилось трагически. 34-летний хозяин дома решил похвастаться двумя незарегистрированными охотничьими ружьями и проверить в присутствии гостя их дееспособность. Зарядив одно из них, мужчина выстрелил в пол. Поднимая ружье, он произвел еще один выстрел, в результате которого его 49-летний товарищ получил смертельное ранение в живот.

Проверку по этому факту проводит прокуратура Верхнедвинского района. Выясняются обстоятельства гибели жителя Освеи, в частности было ли это умышленное убийство или по неосторожности, передает БЕЛТА.