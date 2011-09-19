Землетрясение в Индии и Непале. Погибли 30 человек, свыше 60 ранены

Однако эти данные далеко не окончательные. По оценкам специалистов, общее число пострадавших может достигнуть нескольких сотен человек.

Больше всего от разгула стихии пострадал индийский штат Сикким. Там магнитуда подземных толчков приближалась к семи. Разрушены сотни зданий, дороги, мосты, в некоторых регионах нарушена подача электричества и связь. Колебания ощущались даже в нескольких сотнях километров от эпицентра – в столице Индии Дели.

А в Непале пострадало здание посольства Великобритании. Спасатели и коммунальные службы уже приступили к устранению последствий землетрясения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».