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Крушение Як-42 под Ярославлем. Самолет оторвался от земли уже за полосой и поднялся лишь на 5-6 метров

18 сентября 2011 11:46
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По результатам расследования, проведённого Межгосударственным авиационным комитетом, стало известно, что разбившийся под Ярославлем самолет Як-42, на котором летели игроки «Локомотива», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 400 метров.

«Отрыва самолета на ВПП не произошло. Согласно крокам места авиационного происшествия, фактический отрыв самолета произошел на удалении 400 метров за выходным торцом ВПП», — говорится в сообщении МАК.

По данным расследования, максимальная высота, которую смог набрать Як-42 — 5-6 метров, а в дальнейшем последовало интенсивное кренение самолета влево и его столкновение с препятствиями и землей.

По данным комиссии, экипаж принял решение о взлете на номинальном режиме работы двигателей. Подъем носового колеса экипаж начал на скорости примерно 185 км/ч, а через 6 секунд двигателям был установлен взлетный режим работы. Максимальная скорость, которой при этом достиг самолет, составляет примерно 230 км/ч. Как предположили в МАК, замедление разбега можно объяснить «появлением дополнительной силы торможения». Ее фактическая величина будет установлена в ходе эксперимента, который планируется провести на самолете-аналоге в ЛИИ имени М.М.Громова, сообщает www.ctv.by.

Представители комитета также отмечают, что расшифровка бортовых самописцев с разбившегося под Ярославлем Як-42 не выявила данных о проблемах с авиатехникой: стабилизатор и закрылки самолета перед взлетом работали в штатном режиме.

# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

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