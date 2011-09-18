На авиашоу в США разбился второй за сутки самолет

В штате Западная Вирджиния во время авиашоу разбился одномоторный учебный самолет. Пилот погиб.

Самолет Т-28 разбился на авиашоу «Блю Ридж» в 14:32 по местному времени в субботу, во время выступления команды Trojan Horsemen. Катастрофа произошла во время сложного маневра — два самолета должны были почти соприкоснуться в воздухе, при этом не задев друг друга. Однако, машины, видимо, столкнулись. Одна из них стала резко терять высоту, упала на взлетную полосу и загорелась.

Самолет был выпущен в 1958 году. Пилот Джек Мэнген, выполнявший трюк, закончил академию ВВС США, отслужил 13 лет, налетал более 2,5 тысяч часов на истребителях F-14 и F-15, а всего на его счету — более 4 тысяч летных часов, сообщает www.ctv.by.