Завод «Сыры», работники которого купались в ванне для производства сыра, закрыли!

Новости России. Скандал на омском заводе «Сыры» разгорелся сразу же после того, как один из сотрудников выложил на своей странице в социальной сети фотографии с отдыха.

И все ничего, если бы снимки были сделаны, скажем, в сауне или на природе. Компания молодых людей решила хорошо провести время прямо на рабочем месте.

Парни искупались в ванне с молочной жидкостью для производства сыра «косичка»!

Артем Романов, человек, который выложил компрометирующие снимки в Сеть, сопроводил фотоотчет комментарием: «Ну а на самом деле у нас работа очень скушная))))» (орфография и пунктуация автора сохранена).

Внеплановая проверка Роспотребнадзора выявила грубые нарушения на этом предприятии: сыр, например, готовили голыми руками, весь процесс происходил в условиях полной антисанитарии. Здесь, судя по всему, и не слышали никогда о том, какими должны быть условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудников.

Сообщение Роспотребнадзора:

В здании предприятия проводились ремонтные работы, при этом на хранении имелось молоко-сырье, используемое при производстве продукции. Производственные, бытовые помещения находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, нарушается поточность технологического процесса, территория предприятия не отвечает требованиям санитарных норм.

Роспотребнадзор принял решение ввести в компании временный запрет деятельности, материалы переданы в судебные органы.

Что будет с предприятием дальше – пока остается гадать.

Вопиющий случай особо жестокого обращения с животными в Беларуси!

Шокирующее видео появилось в Интернете и вызвало огромный резонанс. Кадры сняты на ферме в Брестской области.

На любительской записи запечатлена погрузка коровы в грузовик.

Животное подняли ковшом погрузчика и просто сбросили с высоты в кузов машины. Как объясняют сами работники фермы, животное не могло самостоятельно передвигаться. И таким образом его поскорее решили отправить на бойню.

Шокирующий своей жестокостью инцидент произошел еще в ноябре 2012 года.

И если бы не любительское видео, об этой истории так бы никто и не узнал.