Зашёл к другу после школы, домой не вернулся. В Минске пропал 10-летний мальчик

Новости Беларуси. В Минске ищут 10-летнего ребенка.

По информации ГУВД Мингорисполкома, разыскивается пропавший без вести 10-летний Соболев Алексей Вячеславович. Он проживает на улице Налибокской в Минске.

26 апреля после уроков мальчик зашел к другу в гости и после этого не вернулся домой.

Рост мальчика составляет 130 сантиметров. Ребенок среднего телосложения, у него короткие темно-русые волосы. Школьник был одет в темно-зеленую куртку до бедра, темные брюки и черные туфли. При себе у мальчика была шапка в бело-голубо-оранжевую полосу и портфель.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 861-56-80, 8 (044) 751-09-98 либо 102.

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