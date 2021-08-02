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Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов

02 августа 2021 13:57
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Новости Беларуси. Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов-1

Напомним, речь о событиях, которые произошли вечером 9 июня. Тогда из-за взрыва неустановленного предмета травмы получили 19-летний парень и 17-летняя девушка.

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов-4

Эксперты установили: основным зарядом было бризантное вещество на основе тротила. В ходе осмотра места происшествия изъяты листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство.

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов-7

Изучив содержимое конспектов, сотрудники милиции сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву. Правоохранителям удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу.

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов-10

Виктор Грамович, начальник отдела Следственного управления УСК по городу Минску:
Следователями столичного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции установлены и задержаны трое подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 20 лет. Все они студенты различных высших учебных заведений страны. Правоохранителями выявлена причастность подозреваемых к изготовлению взрывных устройств различной мощности и осуществлению на территории города Минска и Минского района взрывов.

Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов-13

Сейчас изучается содержимое мобильных и электронных устройств, которые принадлежат фигурантам. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

# Взрыв # происшествия # Виктор Грамович # Фотофакт

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