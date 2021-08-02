Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска. Ими оказались студенты вузов

Новости Беларуси. Задержаны подозреваемые во взрыве на пустыре в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, речь о событиях, которые произошли вечером 9 июня. Тогда из-за взрыва неустановленного предмета травмы получили 19-летний парень и 17-летняя девушка.

Эксперты установили: основным зарядом было бризантное вещество на основе тротила. В ходе осмотра места происшествия изъяты листы с конспектами, в которые было завернуто самодельное взрывное устройство.

Изучив содержимое конспектов, сотрудники милиции сузили круг подозреваемых и вышли на след причастных к взрыву. Правоохранителям удалось установить учебное заведение, курс и даже конкретную учебную группу.

Виктор Грамович, начальник отдела Следственного управления УСК по городу Минску:

Следователями столичного управления в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции установлены и задержаны трое подозреваемых. Ими оказались молодые люди в возрасте 18 и 20 лет. Все они студенты различных высших учебных заведений страны. Правоохранителями выявлена причастность подозреваемых к изготовлению взрывных устройств различной мощности и осуществлению на территории города Минска и Минского района взрывов.