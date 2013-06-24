За прошедшие выходные в Могилеве утонул 5-летний ребенок, в Минске – еще 3 человека

Новости Беларуси. Жаркие выходные прибавили работы спасателям не только на дороге, но и на воде. Так, только на минских водоемах утонуло три человека.

Трагедия произошла и в Могилеве. На Святом озере утонул ребенок. О пропаже 5-летнего мальчика сообщил его отец. На его поиски сразу же отправились спасатели и милиция. Однако они не увенчались успехам.

А через час ребенка случайно нашла купавшаяся женщина. Тело было недалеко от специально отведенного для детей места купания. Медики пытались спасти мальчика, но было уже поздно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Невнимательность взрослого — причина гибели ребенка. Трагедия произошла в Могилеве. На Святом озере утонул пятилетний мальчик. Отец, казалось бы, всего на пару минут отлучился к машине за лимонадом. Старшая дочь осталась на берегу. Но за малышом никто не уследил, его нашли спустя час, вернуть к жизни мальчика медики так и не смогли.

Олег Борозна, ведущий специалист Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД):

Последние выходные на территории Беларуси выдались очень тяжелыми в плане гибели людей на водах. За субботу и воскресенье на всей территории Республики Беларусь утонул 31 человек, из них – четверо несовершеннолетних.

Три километра от Минска. Мост над Свислочью. Подростки один за другим ныряют в воду с пятиметровой высоты.

С начала этого года в водоемах республики утонуло более двухсот человек, из них двадцать детей. Основная причина гибели взрослых — злоупотребление алкоголем. Спасатели настоятельно рекомендуют — не заходить в воду в нетрезвом состоянии и выбирать место для купания исключительно там, где работают службы ОСВОД.

Сергей Патрикеев, начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОД:

На территории республики действует 66 станций и 122 поста в местах массового отдыха, которые исполкомами определены для массового отдыха населения. В этих местах присутствуют спасатели, и в случае какой-то чрезвычайной ситуации они вам окажут помощь. Большинство утоплений происходят в местах неохраняемых.

За отдаленными от станций пляжами наблюдают спасатели в лодках. Дежурные сменяются каждые два часа. Кроме того, всю береговую зону регулярно патрулируют моторные лодки.

Они работают и в будние, и выходные дни. К примеру, сегодня понедельник. На пляжах не многолюдно. Тем не менее, каждые полчаса спасатели контролируют ситуацию на воде.

Жаркие выходные прибавили работы и спасателям, и сотрудникам Госавтоинспекции. К примеру, только в Минской области за парковку на зеленой зоне у водоемов, составлено около полусотни протоколов.

Владимир Сергеев, инспектор ДПС СП по ОБДД ГАИ УВД Минской области:

Если транспортные средства будут находиться в природоохранной зоне, то водитель будет оштрафован на 10 базовых величин.

Оказывается, некоторым отдыхающим просто не под силу пройти несколько метров до мусорного контейнера. Меню пикников читается по консервным банкам и бутылкам, оставленными на земле и в воде.