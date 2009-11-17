За несколько часов погибли два пешехода и один велосипедист

Сразу несколько трагедий произошли 16 ноября во второй половине дня.

В 17.30 47-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ» по автодороге Брест-Минск-граница РФ, на 87 км совершил наезд на 42-летнего мужчину, лежавшего с велосипедом на проезжей части дороги. От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия.

Примерно в это же время 38-летний водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь по улице Симонова Могилева, совершил наезд на 71-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП женщина погибла.

В 21.00 25-летний водитель, двигаясь по автодороге Бобруйск-Бобр-Чашники на автомобиле «Опель» в направлении Чашников, при встречном разъезде совершил наезд на находившуюся на проезжей части, на полосе движения автомобиля 55-летнюю женщину. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает сайт МВД Беларуси.