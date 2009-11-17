В Пуховичском районе продавщицу ударили камнем по голове

Через 45 минут 27-летняя продавец магазина № 20 Пуховичского РайПО в п. Марьино уже была в милиции.

15 ноября около 15.30 находящийся в магазине покупатель ударил ее камнем по голове и забрал бутылку водки, бутылку вина и продукты питания на сумму 25 тыс. рублей.

По приметам с похищенным задержан 49-летний неработающий мужчина. Как оказалось, он был ранее судим по статьям за умышленное уничтожение либо повреждение имущества и уклонение родителей от содержания детей. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 207 ч. 1 УК РБ, сообщили ctv.by в Отделении информации и общественных связей УВД Миноблисполкома.