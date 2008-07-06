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За минувшие выходные только в Минской области жертвами почти двух десятков ДТП стали 9 человек

06 июля 2008 14:23
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Еще более двух десятков получили травмы, многие госпитализированы. Больше всего аварий произошло на подъездах к столице. Наиболее распространенные причины - превышение скорости, обгон не по правилам и невнимательность водителей.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 30 ДТП. 6 человек погибли, 32 получили различные травмы. Свыше 200 водителей задержаны в нетрезвом состоянии. Госавтоинспекция призывает тех, кто возвращается из загородных уик-эндов соблюдать предельную осторожность.
# происшествия

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