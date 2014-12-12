За кота, который отобедал на $1 тысячу в магазине морепродуктов, ответит аэропорт Владивостока

Новости России. Бездомный кот, пообедавший на 60 тысяч рублей (более тысячи долларов) в одном из магазинов Владивостока, стал настоящей звездой Интернета.

Претензию выставили администрации аэропорта Владивостока. Им придется отвечать за то, каким образом животное оказалось в здании терминала.

Напомним, под покровом ночи кот проник в охлаждающую витрину, где хранились осьминоги, кальмары горячего копчения, сушеная камбала и масса других деликатесов. Кот, вероятно, решил ни в чем себе не отказывать и принялся пробовать все. Что не смог съесть, то понадкусывал.



Отобедав, кот исчез в неизвестном направлении. Хозяйка магазина до сих пор пребывает в шоковом состоянии. Как животное проникло в магазин, остается загадкой.

Ирина Кузьмина, владелица торговой точки:

Он не только съел кальмар и камбалу, он надорвал пакеты с сушеным осьминогом и другими морскими деликатесами. По многим потоптался, как в поговорке «что не съем, то понадкусываю». Конечно, пришлось всю продукцию, что была в этой витрине, изъять и опечатать. Она подлежит утилизации. А в холодильнике мы провели дезинфекцию и санитарную обработку. В общем, ввела нас киска в убытки.