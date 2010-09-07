Ядовитая кобра два часа пугала минчан возле аптеки

На улице Веры Хоружей съемочная группа СТВ наткнулась на необычную фотосессию.

Метровая кобра неизвестного происхождения демонстрировала всю свою красоту покупателям местной аптеки. Под объективами фотокамер мобильных телефонов пресмыкающееся дефилировало два часа. После чего уставшую, но довольную новоиспеченную звезду забрали сотрудники МЧС и отвезли в зоопарк, где полюбоваться ей смогут все минчане.

Светлана, очевидец:

Я приехала на работу, поставила машину, смотрю — люди снимают на телефон змею. Как оказалось по капюшону, это была кобра. Ну, наверное, часа полтора она здесь по району ползала... Говорят, здесь уже второй случай в этом районе. В этой же аптеке нашли змею некоторое время назад, но там была не ядовитая.