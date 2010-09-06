В России продолжают гореть леса

За сутки площадь пожаров увеличилась в семь раз, а число очагов — вдвое.

Большинство новых возгораний — в Самарской, Пензенской и Саратовской областях.

Непростая ситуация и в Волгоградской области. Там огонь уничтожил более восьмисот строений, в том числе пятьсот жилых домов. Погибли восемь человек.

Напомним, вторая волна лесных пожаров накрыла некоторые регионы в начале сентября. Без крова остались около тысячи жителей. В связи с пожарами в Волгоградской области трое чиновников подали в отставку.