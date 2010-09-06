Прямой эфир

В России продолжают гореть леса

06 сентября 2010 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За сутки площадь пожаров увеличилась в семь раз, а число очагов — вдвое.

Большинство новых возгораний — в Самарской, Пензенской и Саратовской областях.

Непростая ситуация и в Волгоградской области. Там огонь уничтожил более восьмисот строений, в том числе пятьсот жилых домов. Погибли восемь человек.

Напомним, вторая волна лесных пожаров накрыла некоторые регионы в начале сентября. Без крова остались около тысячи жителей. В связи с пожарами в Волгоградской области трое чиновников подали в отставку.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2010 13:12

Жители Австралии спасаются от наводнений

06 сентября 2010 08:33

Около 100 человек оказались погребены под оползнем в Гватемале

06 сентября 2010 07:59

В Демократической республике Конго на реке Касаи перевернулся паром