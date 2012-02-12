Взрыв в общежитии в Логойском районе: что будет с жильцами разрушенного дома и кто за это ответит

Эти кадры очевидцы сняли всего через несколько минут после взрыва. Подходить ближе люди боялись. Силы взрывной волны хватило для того, чтобы выбить стекла не только в самом здании, но и в припаркованных неподалеку автомобилях. Опасность обрушения все еще была велика.

Взрыв газа был настолько мощный, что второй подъезд моментально сложился как карточный домик. Пострадала и лестница, потому людям приходилось выбираться из квартир по бетонным плитам.

Тем не менее, сделать это удалось не всем. Спасатели из-под завалов почти сразу извлекли четверых жильцов злополучного дома. Их тут же госпитализировали. Самую тяжелую травму получил 24-летний парень: плитой ему отдавило ногу, которую пришлось ампутировать. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Он и еще двое пострадавших находятся в военном госпитале в Минске.

Григорий Вороницкий, врач-травматолог главного военного медицинского клинического центра Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Взрывная травма всегда отличается от обычной. Непростая задача, но, в принципе, справляемся, потому что оснащение есть, все необходимое есть для проведения противошоковых мероприятий, для выполнения оперативных вмешательств. Все на достаточно высоком уровне.

Но поиски на месте происшествия продолжались. Пятый пострадавший оставался под обломками. Его искали всю ночь. Нашли только под утро. Медики констатировали: он скончался еще в момент взрыва. По несчастливой случайности, им оказался хозяин тринадцатой квартиры.

Сергей Стражникевич, заместитель председателя Логойского районного исполкома:

В районе 13.40 было найдено тело погибшего. Это 62-летний мужчина из квартиры № 13. К сожалению, он при взрыве погиб.

Всех остальных жильцов эвакуировали. Кого-то приютили родственники, для 16 человек временным домом стал санаторий «Рудня», расположенный неподалеку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нина Ильина, пострадавшая:

Разместили нас, дали на троих большой номер, вечером покормили. И кормят здесь нас бесплатно. Так что все пока хорошо.

Однако в комнатах не засиживаются. После пережитого шока предпочитают быть вместе. Вспоминая минуты взрыва, и сейчас еле сдерживают слезы.

Юрий Прокопец, очевидец:

Окна повыбивало, меня оглушило, я не понимал где я и что я, пыль. Потом уже вышел в коридор, а его нет: ни лестницы, ни дверей, только плиты лежат. По этим плитам спустились и вышли на улицу.

Купить вещи первой необходимости пострадавшим помогли районные власти. Не оставят их в беде и в дальнейшем.

Лиана Сучкова, заместитель председателя Логойского райисполкома:

Естественно, будет оценено и имущество, будут производиться страховые выплаты. Планируется разработать механизм адресной помощи каждой семье. Также открыт благотворительный счет в «Беларусбанке», на который будут перечисляться денежные средства всех желающих, готовых помочь.

Анатолий Мирчук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Беседовал с риэлтерской конторой, которая купила в Логойске 16 квартир, предложил, чтобы облисполком выкупил эти квартиры как социальные для предоставления пострадавшим.

По факту взрыва уже возбуждено уголовное дело. Формулировка – «нарушение правил пожарной безопасности». Следственный Комитет проводит расследование. По словам жителей, в доме целых два дня до трагедии не было газа. Причем работники газовой службы выезжали на вызов, но так ничего и не сделали. Последний звонок от жильцов поступил за полчаса до взрыва, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Приходько, пострадавшая:

Неделю пахло газом. Приезжали газовики, смотрели, ничего не находили. Газ у нас то появлялся, то исчезал.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного Комитета Республики Беларусь:

В ходе расследования по этому уголовному делу произведены выемки аудиопереговоров диспетчерской службы газа и жильцов данного дома. Они позволят ответить на вопрос, была ли информация о запахе газа в течение нескольких последних суток.

Что же станет со злополучным домом, сейчас решает проектная комиссия. Именно ей предстоит расставить запятые в заключении «Сносить нельзя реконструировать». Вот только бывшие хозяева в него вряд ли уже вернуться.