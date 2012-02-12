За последние сутки в Беларуси произошло около 50 пожаров. Погибли 8 человек

В Сморгонском районе сгорел жилой дом. В результате погибла пожилая женщина. Мужчину спасли соседи. С ожогами различной степени тяжести он доставлен в больницу.

Основной причиной пожаров по прежнему остается человеческий фактор. А резкое снижением температуры за окном лишь усугубила ситуацию.

Сильных морозов не выдерживают и трубопроводы. Так, накануне три прорыва произошли в Гродно, Брестской и Витебской областях. В результате без воды оставались 3 многоквартирных, 15 частных домов и общежитие. Аварии быстро устранили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.