Взрыв на шахте в Донецке: рассматриваются версии от провокации для срыва «режима тишины» до выброса метана

Новости Украины. Печальные новости приходят с востока Украины. В Донецке на одном из крупнейших предприятий по добыче угля прогремел взрыв. Под землей до сих пор заблокированы десятки горняков. На место происшествия в экстренном порядке прибыли спасатели.

Согласно уточненной информации, погибли 10 человек. Хотя днем сообщалась цифра 32. Более 10 госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. По словам очевидцев, взрыв случился на глубине около полутора километров.

Громкий хлопок под землей и клубы дыма – на шахте имени Засядько в украинском Донецке прогремел взрыв. Версий много: одни называют это провокацией, чтобы сорвать «режим тишины», другие предлагают бытовую версию: взрыв произошел из-за выброса метана.

Что же на самом деле было в шахте, пока непонятно. Первые официальные данные прозвучали в стенах Верховной Рады Украины.

Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Украины:

Сегодня рано утром произошла трагедия. Взрыв произошел в шахте Засядько. Есть жертвы. Нам известно о 32 погибших горняках. Давайте почтим их память минутой молчания.

Позже всплыла абсолютно иная информация. Мол, под завалами все еще находятся более 20 горняков. А в печальном списке жертв значится 10 имен. Хотя ранее озвучивали цифру в разы больше.

Основную часть работников угледобывающего предприятия специалисты эвакуировали. Некоторых – в больницы с сильными ожогами.

Эмиль Фисталь, профессор, руководитель Донецкого ожогового центра:

К нам доставлено пять человек, пострадавших на шахте Засядько. Один из них в критическом состоянии, у него тотальный ожог. У него и у остальных – термоингаляционное поражение дыхательных путей, механические травмы.

У дверей больницы дежурят обеспокоенные родственники пострадавших горняков: они в состоянии шока, пытаются узнать хоть какие-то вести о судьбе близких.

Похожая картина и возле административного корпуса предприятия. Правда, руководство случившееся не комментирует, ссылаясь на тайну следствия. Родственники пострадавших в панике.

Юлия Лысова, родственница шахтера:

Он работает непосредственно на втором участке, там, где произошел взрыв. Что с ним, никто ничего не говорит. Мы не знаем, в больнице он или до сих пор там.

Далеко не в первый раз этот комплекс попадает в СМИ по такому печальному поводу. Восемь лет назад с интервалом в несколько недель в этих шахтах прогремели три взрыва. Тогда раненые и погибшие исчислялись сотнями.

Правда, в этот раз специалисты среагировали оперативней: в зону происшествия доставляются необходимая техника и все время подъезжают бригады спасателей.

За громким взрывом последовала тревожная тишина.

Шахта имени Засядько – единственный поставщик угля в регионе. Остальные из-за боевых действий закрыты. Отсутствие твердого топлива уже привело к остановке нескольких тепловых электростанций.

Число жертв и пострадавших до сих пор уточняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.