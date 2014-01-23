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Взрыв газового баллона в Витебской области: погибли бабушка с внучкой

23 января 2014 11:27
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в Витебской области в Толочинском районе.

От взрыва газового баллона погибли бабушка и внучка. Вспыхнувший пожар мгновенно охватил пламенем дом.

К моменту приезда спасателей произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, под обломками и были обнаружены тела женщины и ребенка.

Трагедия произошла по вине родственника погибших — мужчина пришел заменить хозяйке газовый баллон, а после завершения работы  решил проверить герметичность соединений при помощи зажженной спички. Взрывной волной виновника происшествия выбросило на улицу, он получил ожоги лица и рук 2 степени и был госпитализирован, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа # Фотофакт

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