Взрыв газового баллона в Витебской области: погибли бабушка с внучкой

Новости Беларуси. Трагедия произошла в Витебской области в Толочинском районе.

От взрыва газового баллона погибли бабушка и внучка. Вспыхнувший пожар мгновенно охватил пламенем дом.

К моменту приезда спасателей произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, под обломками и были обнаружены тела женщины и ребенка.

Трагедия произошла по вине родственника погибших — мужчина пришел заменить хозяйке газовый баллон, а после завершения работы решил проверить герметичность соединений при помощи зажженной спички. Взрывной волной виновника происшествия выбросило на улицу, он получил ожоги лица и рук 2 степени и был госпитализирован, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.