Врачи рассказали о состоянии женщины, пострадавшей на корпоративе в Солигорске
Новости Беларуси. С корпоратива – в больницу. В Солигорске во время празднования Нового года женщина отравилась жидким азотом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все произошло во время развлекательной программы в одном из городских кафе. Две капли прозрачной жидкости добавляли в напитки для охлаждения. После такого коктейля женщине понадобилась помощь медиков.
Сергей Авдей, заместитель главного врача Солигорской центральной районной больницы:
У пациента имеется повреждение желудочно-кишечного тракта. Причины повреждения на данный момент устанавливаются, в том числе и компетентными органами. Состояние пациента расценивается как тяжелое, проводится необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий.
Организаторы конкурса пояснили, что это первый такой случай. Эксперимент здесь проводят уже не первый раз, но раньше забава вредной для человеческого здоровья не была. По данному факту проверку сейчас проводят правоохранители.