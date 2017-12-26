Врачи рассказали о состоянии женщины, пострадавшей на корпоративе в Солигорске

Новости Беларуси. С корпоратива – в больницу. В Солигорске во время празднования Нового года женщина отравилась жидким азотом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все произошло во время развлекательной программы в одном из городских кафе. Две капли прозрачной жидкости добавляли в напитки для охлаждения. После такого коктейля женщине понадобилась помощь медиков.