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Volkswagen и Hyundai столкнулись на Долгиновском тракте, одно авто вылетело за пределы дороги

08 июня 2021 15:21
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Новости Беларуси. ДТП на Долгиновском тракте. Утром 8 июня произошла авария с участием двух легковых авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Volkswagen и Hyundai столкнулись на Долгиновском тракте, одно авто вылетело за пределы дороги-1

70-летний водитель Volkswagen двигался со стороны МКАД в направлении Будславской.

Volkswagen и Hyundai столкнулись на Долгиновском тракте, одно авто вылетело за пределы дороги-4

Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Hyundai.

Volkswagen и Hyundai столкнулись на Долгиновском тракте, одно авто вылетело за пределы дороги-7

От удара легковушку отбросило на встречную полосу, затем авто и вовсе оказалось за проезжей частью. Никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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