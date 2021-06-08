Volkswagen и Hyundai столкнулись на Долгиновском тракте, одно авто вылетело за пределы дороги

Новости Беларуси. ДТП на Долгиновском тракте. Утром 8 июня произошла авария с участием двух легковых авто, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

70-летний водитель Volkswagen двигался со стороны МКАД в направлении Будславской.

Из-за несоблюдения дистанции он врезался в Hyundai.

От удара легковушку отбросило на встречную полосу, затем авто и вовсе оказалось за проезжей частью. Никто не пострадал.